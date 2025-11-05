Запланована подія 2

На окраине Мукачево построят современный торгово-офисный центр

Мукачево
В Мукачево появится еще один торгово-офисный центр / Мукачевский горсовет

На сессии Мукачевского городского совета 30 октября согласована градостроительная документация, согласно которой на окраине города появится торгово-офисный центр. Он будет иметь два этажа, протяженность более 50 метров и разместится на выезде города в сторону Свалявы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Мукачевский городской совет .

Разрешение на разработку градостроительной документации получил Алексей и Валентина Исевичи. Застройка будет производиться на двух земельных участках площадью 1 га между улицами Свалявской и Свято-Михайловской.

Согласно эскизу Управления градостроительства и архитектуры Мукачевского городского совета, это будет двухэтажный дом.

Фото 2 — На окраине Мукачево построят современный торгово-офисный центр
Здание будет иметь два этажа. Эскиз Мукачевского горсовета.

Помимо того, на сессии согласовали ряд других строительных проектов: таких, как многоэтажка вблизи реки и жилищный комплекс с торгово-развлекательной инфраструктурой.

Напомним, в период полномасштабной войны девелоперы сменили фокус внимания из столицы на другие регионы для строительства коммерческих проектов.

Автор:
Ярослава Тюпка