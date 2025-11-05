Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,03

EUR

48,33

--0,09

Готівковий курс:

USD

42,10

42,00

EUR

48,70

48,50

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На околиці Мукачева побудують сучасний торговельно-офісний центр

Мукачево
В Мукачеві з'явиться ще один торговельно-офісний центр / Мукачівська місьрада

На сесії Мукачівської міської ради 30 жовтня погодили містобудівну документацію, згідно з якою на околиці міста з'явиться торговельно-офісний центр. Він матиме два поверхи, протяжність понад 50 метрів і розташується на виїзді міста у бік Сваляви.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Мукачівську міську раду.

Дозвіл на розробку містобудівної документації отримали Олексій та Валентина Ісевичі. Забудова буде проводитись на двох земельних ділянках площею 1 га між вулицями Свалявською та Свято-Михайлівською. 

Згідно з ескізом Управління містобудування та архітектури Мукачівської міської ради, це буде двоповерховий будинок. 

Фото 2 — На околиці Мукачева побудують сучасний торговельно-офісний центр
Будівля матиме два поверхи. Ескіз Мукачівської міськради.

Поза тим, на сесії погодили низку інших будівельних проєктів: як-от багатоповерхівка поблизу річки та житловий комплекс з торговельно-розважальною інфраструктурою. 

Нагадаємо, в період повномасштабної війни девелопери змінили фокус уваги зі столиці на інші регіони для будівництва комерційних проєктів.

Автор:
Ярослава Тюпка