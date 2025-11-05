На околиці Мукачева побудують сучасний торговельно-офісний центр

На сесії Мукачівської міської ради 30 жовтня погодили містобудівну документацію, згідно з якою на околиці міста з'явиться торговельно-офісний центр. Він матиме два поверхи, протяжність понад 50 метрів і розташується на виїзді міста у бік Сваляви.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Мукачівську міську раду.

Дозвіл на розробку містобудівної документації отримали Олексій та Валентина Ісевичі. Забудова буде проводитись на двох земельних ділянках площею 1 га між вулицями Свалявською та Свято-Михайлівською.

Згідно з ескізом Управління містобудування та архітектури Мукачівської міської ради, це буде двоповерховий будинок.

Будівля матиме два поверхи. Ескіз Мукачівської міськради.

Поза тим, на сесії погодили низку інших будівельних проєктів: як-от багатоповерхівка поблизу річки та житловий комплекс з торговельно-розважальною інфраструктурою.

Нагадаємо, в період повномасштабної війни девелопери змінили фокус уваги зі столиці на інші регіони для будівництва комерційних проєктів.