На продаже активов банкротов заработали почти 20,7 млрд грн за шесть лет: самые дорогие лоты

аукцион, молоток
Почти 20,7 млрд грн — результат продажи активов банкротов в системе Прозорро.Продажи

Около 20,7 млрд грн привлекли организаторы онлайн-аукционов по продаже активов банкротов в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи. Это результат более 7,4 тыс. успешных торгов с 2019 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Прозорро.Продажи.

Отмечается, что по итогам онлайн-аукционов стоимость активов увеличилась более чем на пятую часть. Вырученные средства были направлены на погашение задолженностей перед кредиторами.

Всего в системе торги по продаже активов в процедуре банкротства объявили 760 арбитражных управляющих. За имущество обанкротившихся лиц и предприятий в системе уже посоревновалось почти 4,4 тыс. участников. В среднем за такие лоты борются два участника на торги.

Самые дорогие лоты

Самыми дорогими реализуемыми лотами за все время с 2019 года являются:

  • часть имущества   Днепровского металлургического комбината   за 9,2 млрд грн,
  • имущество   ЧАО «Росово»   за 950 млн грн,
  • недвижимость и земельные участки   Ильичевского масложирового комбината   за почти 700 млн. грн.

На 9 октября в системе объявлено почти 250 онлайн-аукционов по продаже активов банкротов стартовой стоимостью около 1,6 млрд грн.

Напомним, в течение сентября состоялось 6 аукционов по продаже ликвидируемых активов банков на общую сумму почти 24 млн грн.

