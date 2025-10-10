На продажі активів банкрутів заробили майже 20,7 млрд грн за шість років: найдорожчі лоти

Майже 20,7 млрд грн залучили організатори онлайн-аукціонів з продажу активів банкрутів в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі. Це результат понад 7,4 тис. успішних торгів з 2019 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Прозорро.Продажі.

Зазначається, що за підсумками онлайн-аукціонів вартість активів зросла більш ніж на п’яту частину. Одержані кошти були спрямовані на погашення заборгованостей перед кредиторами.

Усього в системі торги з продажу активів в процедурі банкрутства оголосили 760 арбітражних керуючих. За майно збанкрутілих осіб та підприємств в системі вже позмагалися майже 4,4 тис. учасників. В середньому за такі лоти змагається два учасники на торги.

Найдорожчі лоти

Найдорожчими реалізованими лотами за увесь час з 2019 року є:

частина майна Дніпровського металургійного комбінату за 9,2 млрд грн,

майно ПрАТ «Росава» за 950 млн грн,

нерухомість та земельні ділянки Іллічівського олійножирового комбінату за майже 700 млн грн.

На 9 жовтня в системі оголошено майже 250 онлайн-аукціонів з продажу активів банкрутів стартовою вартістю майже 1,6 млрд грн.

Нагадаємо, упродовж вересня відбулося 6 аукціонів з продажу активів банків, що ліквідуються, на загальну суму майже 24 млн грн.