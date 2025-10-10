Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,10

EUR

48,21

+0,07

Готівковий курс:

USD

41,49

41,40

EUR

48,55

48,35

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На продажі активів банкрутів заробили майже 20,7 млрд грн за шість років: найдорожчі лоти

аукціон, молоток
Майже 20,7 млрд грн — результат продажу активів банкрутів в системі Прозорро.Продажі / Freepik

Майже 20,7 млрд грн залучили організатори онлайн-аукціонів з продажу активів банкрутів в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі. Це результат понад 7,4 тис. успішних торгів з 2019 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Прозорро.Продажі.

Зазначається, що за підсумками онлайн-аукціонів вартість активів зросла більш ніж на п’яту частину. Одержані кошти були спрямовані на погашення заборгованостей перед кредиторами.

Усього в системі торги з продажу активів в процедурі банкрутства оголосили 760 арбітражних керуючих. За майно збанкрутілих осіб та підприємств в системі вже позмагалися майже 4,4 тис. учасників. В середньому за такі лоти змагається два учасники на торги.

Найдорожчі лоти

Найдорожчими реалізованими лотами за увесь час з 2019 року є:

  • частина майна Дніпровського металургійного комбінату за 9,2 млрд грн,
  • майно ПрАТ «Росава» за 950 млн грн, 
  • нерухомість та земельні ділянки Іллічівського олійножирового комбінату за майже 700 млн грн.

На 9 жовтня в системі оголошено майже 250 онлайн-аукціонів з продажу активів банкрутів стартовою вартістю майже 1,6 млрд грн.

Нагадаємо, упродовж вересня відбулося 6 аукціонів з продажу активів банків, що ліквідуються, на загальну суму майже 24 млн грн.

Автор:
Світлана Манько