На Prozorro купили авто на 8,1 млрд грн: какие госструктуры потратили больше всего

В 2024 году из-за Prozorro на закупку автомобилей потратили 8,1 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем в 2023 году. Половина суммы — 4 млрд грн — пошла на приобретение пикапов, преимущественно покупаемых для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

В 2024 году пикапы и внедорожники стали самыми популярными автомобилями в Prozorro. Их закупили более 2,8 тыс.

"Эти автомобили имеют высокую проходимость, большие багажные отсеки и хорошо подходят для нужд фронта, в частности, перевозки боекомплектов, техники и других грузов", — отмечают аналитики.

Кто приобрел больше всего авто

По данным Transparency International Ukraine , больше всего автомобилей закупила Национальная полиция Украины и ее подразделения — 1,6 тыс. авто на 1,9 млрд грн.

"Это на четверть больше, чем в прошлом году. Среди нынешних авто чаще всего покупали Renault Duster — 513 единиц", — подчеркивают аналитики.

Второе место по количеству приобретенных авто заняло ДП "Агентство оборонных закупок", потратившее 358 млн грн на 359 машин. В частности, агентство покупало 154 пикапа Great Wall Wingle для ВСУ .

В тройку лидеров также вошло ГП "Леса Украины", которое приобрело 303 автомобиля, включая 111 пикапов Mitsubishi L200 на 163 млн грн.

ТОП-5 самых популярных автомобилей, которые покупали через Prozorro

У топ-5 самых популярных автомобилей, которые в этом году покупали через Prozorro – 4 пикапа. По сравнению с 2023 годом, покупали меньше некоторых люксовых авто, которые раньше были в топе. В частности, приобрели в 6 раз меньше Toyota Land Cruiser. Впрочем, некоторые госструктуры продолжают покупать дорогостоящие автомобили. Например, в 2024 году приобрели в 2,5 раза больше Toyota Camry (68 против 26) и в 1,5 раза больше Hyundai Staria (83 против 56).

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Transparency International Ukraine – аккредитованный представитель глобального движения Transparency International, которое с 2012 года помогает Украине становиться сильнее. Организация комплексно подходит к разработке и внедрению изменений в целях снижения уровня коррупции в отдельных сферах.

TI Ukraine помогла создать и впоследствии передала государству системы Prozorro, Prozorro.Продажи, eHealth и Prozvit. Также команда внедрила Рейтинги прозрачности и подотчетности городов, построила сообщество DOZORRO для контроля за публичными закупками и соосновала коалицию RISE UA, защищающую добродетель и эффективность восстановления.