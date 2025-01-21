На Prozorro купили авто на 8,1 млрд грн: які держструктури витратили найбільше

У 2024 році через Prozorro на закупівлю автомобілів витратили 8,1 млрд грн, що в 2,2 раза більше, ніж у 2023 році. Половина суми — 4 млрд грн — пішла на придбання пікапів, які переважно купували для Збройних сил України.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Зазначається, що у 2024 році пікапи та позашляховики стали найпопулярнішими автомобілями в Prozorro. Їх закупили понад 2,8 тис.

"Ці автомобілі мають високу прохідність, великі багажні відсіки і добре підходять для потреб фронту, зокрема перевезення боєкомплектів, техніки та інших вантажів", - зауважують аналітики.

Хто придбав найбільше авто

За даними Transparency International Ukraine, найбільше автомобілів закупила Національна поліція України та її підрозділи — 1,6 тис. авто на 1,9 млрд грн.

"Це на чверть більше, ніж минулого року. Серед цьогорічних авто найчастіше купували Renault Duster — 513 одиниць", - підкреслюють аналітики.

Друге місце за кількістю придбаних авто посіло ДП "Агенція оборонних закупівель", яке витратило 358 млн грн на 359 машин. Зокрема, агенція купувала 154 пікапи Great Wall Wingle для ЗСУ.

До трійки лідерів також увійшло ДП "Ліси України", яке придбало 303 автомобілі, включаючи 111 пікапів Mitsubishi L200 на 163 млн грн.

ТОП-5 найпопулярніших автомобілів, які купували через Prozorro

У топ-5 найпопулярніших автомобілів, які цьогоріч купували через Prozorro — 4 пікапи. Порівняно з 2023, купували менше деяких люксових авто, які раніше були в топі. Зокрема придбали у 6 разів менше Toyota Land Cruiser. Утім, деякі держструктури продовжують купувати дороговартісні автівки. Наприклад, у 2024 придбали у 2,5 раза більше Toyota Camry (68 проти 26) і у 1,5 раза більше Hyundai Staria (83 проти 56).

ДОВІДКА:

Transparency International Ukraine – акредитований представник глобального руху Transparency International, який з 2012 року допомагає Україні ставати сильнішою. Організація комплексно підходить до розробки та впровадження змін задля зниження рівня корупції в окремих сферах.

TI Ukraine допомогла створити та згодом передала державі системи Prozorro, Prozorro.Продажі, eHealth та Prozvit. Також команда впровадила Рейтинги прозорості та підзвітності міст, розбудувала спільноту DOZORRO для контролю за публічними закупівлями та співзаснувала коаліцію RISE UA, що захищає доброчесність і ефективність у відбудові.