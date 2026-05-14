На щебеночном карьере запустили мощную солнечную станцию: сколько сэкономит бизнес на свете

ЧАО "Тернопольский карьер" внедрило проект по энергонезависимости. Вместе с компанией Rayton на базе Максимовского цеха ввели в эксплуатацию солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 1 МВт.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ЕxРro.

Этот кейс стал одним из первых примеров в Украине, когда солнечную генерацию интегрировали непосредственно в работу действующего щебеночного карьера.

Минус 1,5 млн грн ежемесячно

Главный стимул для инвестиций в "зеленую" энергию – сверхвысокие тарифы для бизнеса. По данным предприятия, стоимость электроэнергии для них достигала 15 грн за кВт-ч .

Запуск собственной СЭС позволит:

экономить более 1,5 млн. грн . в месяц;

. в месяц; снизить себестоимость готовой продукции;

обеспечить стабильную работу в условиях дефицита мощностей в энергосистеме.

Технические особенности

Строительство объекта длилось четыре месяца. За это время было смонтировано 1586 солнечных панелей Trina (мощностью 620 Вт каждая).

Проект оказался сложным с инженерной точки зрения из-за специфики производства. Большое количество известняковой пыли, поднимающейся во время работы карьера, могло существенно снизить эффективность панелей.

Поэтому специалисты Rayton внедрили специальные технические решения при монтаже оборудования, чтобы минимизировать влияние загрязнения на генерацию.

