На щебеневому кар’єрі запустили потужну сонячну станцію: скільки зекономить бізнес на світлі

ПрАТ “Тернопільський кар’єр” впровадило проєкт з енергонезалежності. Спільно з компанією Rayton на базі Максимівського цеху ввели в експлуатацію сонячну електростанцію (СЕС) потужністю 1 МВт.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ЕxРro.

Цей кейс став одним із перших прикладів в Україні, коли сонячну генерацію інтегрували безпосередньо у роботу діючого щебеневого кар’єру.

Мінус 1,5 млн грн щомісяця

Головний стимул для інвестицій в «зелену» енергію — надвисокі тарифи для бізнесу. За даними підприємства, вартість електроенергії для них сягала 15 грн за кВт-год.

Запуск власної СЕС дозволить:

економити понад 1,5 млн грн на місяць;

на місяць; знизити собівартість готової продукції;

забезпечити стабільну роботу в умовах дефіциту потужностей в енергосистемі.

Технічні особливості

Будівництво об'єкта тривало чотири місяці. За цей час було змонтовано 1586 сонячних панелей Trina (потужністю 620 Вт кожна).

Проєкт виявився складним з інженерної точки зору через специфіку виробництва. Велика кількість вапнякового пилу, що здіймається під час роботи кар’єру, могла суттєво знизити ефективність панелей.

Через це фахівці Rayton впровадили спеціальні технічні рішення при монтажі обладнання, щоб мінімізувати вплив забруднення на генерацію.

