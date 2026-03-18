Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,95

--0,13

EUR

50,64

+0,06

Наличный курс:

USD

44,30

44,15

EUR

51,25

51,00

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На станции метро "Шулявская" до декабря будут ремонтировать эскалаторы: рекомендации для пассажиров

эскалатор
Киевский метрополитен ремонтирует эскалаторы / КГГА

20 марта 2026 года на станции метро Шулявская начнется поочередный капитальный ремонт трех эскалаторов нижнего наклона. Работы будут проходить круглосуточно и продолжаться ориентировочно до начала декабря.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

О ремонте эскалаторов

Капитальный ремонт эскалаторов необходим для обеспечения их надежной и долговременной работы. В Киевском метрополитене его проводят примерно каждые 10–12 лет или после того, как эскалатор проходит около 150 тысяч километров в зависимости от его типа.

Во время ремонтных работ демонтируют основные элементы оборудования – лестничное полотно, перила, редукторы, тяговые цепи и другие составляющие системы. Часть деталей отправляют в специализированные мастерские для осмотра, диагностики и ремонта, а крупногабаритные элементы восстанавливают непосредственно в машинном зале станции.

Ключевым этапом ремонта является тщательная диагностика всех деталей на износ и соответствие техническим нормам. Подходящие компоненты проходят техническое обслуживание и возвращаются в эксплуатацию, а не соответствующие стандартам безопасности обязательно заменяют.

Ремонт производят специализированные бригады, работающие на всех пяти типах эскалаторов Киевского метро. Каждый тип имеет свои модификации и отличается высотой подъема.

Справка:

Эскалатор – это сложная система с большим количеством постоянно работающих деталей. В то же время даже простые вещи пассажиров - длинная одежда, шнуровки, монеты, чемоданы или каблуки - могут вывести его из строя, отмечают в метрополитене.

Для безопасного и бесперебойного использования эскалаторами пассажиров просят соблюдать основные правила:

  • не выходить за пределы ограничительной линии;
  • держаться за перила;
  • не сидеть на ступеньках эскалатора;
  • не бегать по эскалатору;
  • держать детей за руку, а совсем маленьких – на руках;
  • следить за длинной одеждой и личными вещами, чтобы они не попали в движущиеся механизмы;
  • сумки и пакеты держать при себе во избежание травм или повреждения вещей.

Соблюдение этих правил помогает обеспечить безопасность и продлить срок службы эскалаторов.

Напомним, в киевском метро продолжалась работа по повышению безопасности пассажиров: на эскалаторах тестируют новые информационные наклейки. Они содержат упоминание об основных правилах пользования эскалатором и призывают быть внимательными.

Автор:
Ольга Опенько