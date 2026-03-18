На станции метро "Шулявская" до декабря будут ремонтировать эскалаторы: рекомендации для пассажиров

20 марта 2026 года на станции метро Шулявская начнется поочередный капитальный ремонт трех эскалаторов нижнего наклона. Работы будут проходить круглосуточно и продолжаться ориентировочно до начала декабря.

О ремонте эскалаторов

Капитальный ремонт эскалаторов необходим для обеспечения их надежной и долговременной работы. В Киевском метрополитене его проводят примерно каждые 10–12 лет или после того, как эскалатор проходит около 150 тысяч километров в зависимости от его типа.

Во время ремонтных работ демонтируют основные элементы оборудования – лестничное полотно, перила, редукторы, тяговые цепи и другие составляющие системы. Часть деталей отправляют в специализированные мастерские для осмотра, диагностики и ремонта, а крупногабаритные элементы восстанавливают непосредственно в машинном зале станции.

Ключевым этапом ремонта является тщательная диагностика всех деталей на износ и соответствие техническим нормам. Подходящие компоненты проходят техническое обслуживание и возвращаются в эксплуатацию, а не соответствующие стандартам безопасности обязательно заменяют.

Ремонт производят специализированные бригады, работающие на всех пяти типах эскалаторов Киевского метро. Каждый тип имеет свои модификации и отличается высотой подъема.

Справка:

Эскалатор – это сложная система с большим количеством постоянно работающих деталей. В то же время даже простые вещи пассажиров - длинная одежда, шнуровки, монеты, чемоданы или каблуки - могут вывести его из строя, отмечают в метрополитене.

Для безопасного и бесперебойного использования эскалаторами пассажиров просят соблюдать основные правила:

не выходить за пределы ограничительной линии;

держаться за перила;

не сидеть на ступеньках эскалатора;

не бегать по эскалатору;

держать детей за руку, а совсем маленьких – на руках;

следить за длинной одеждой и личными вещами, чтобы они не попали в движущиеся механизмы;

сумки и пакеты держать при себе во избежание травм или повреждения вещей.

Соблюдение этих правил помогает обеспечить безопасность и продлить срок службы эскалаторов.

Напомним, в киевском метро продолжалась работа по повышению безопасности пассажиров: на эскалаторах тестируют новые информационные наклейки. Они содержат упоминание об основных правилах пользования эскалатором и призывают быть внимательными.