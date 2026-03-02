Запланована подія 2

Метро на Виноградарь: киевляне поддержали переименование новой станции "Мостицкая"

В Киеве продолжается строительство метро на Виноградаре
В Киеве продолжается строительство метро на Виноградарь / / КГГА

Киевляне поддержали переименование будущей станции метро на жилом массиве Виноградарь с рабочим названием "Мостицкая" в "Рогозов яр". Соответствующий опрос завершился в приложении "Киев Цифровой".

об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Варианты наименования новой станции метро

Отмечается, что речь идет о станции, которая строится в Подольском районе столицы, которая станет следующей после "Сырца" на зеленой ветке метро.

Во время голосования жителям столицы было предложено три варианта названия:

  • "Рогостинская",
  • "Рогозов овраг",
  • "Замковище".

По результатам опроса больше всего голосов набрал вариант "Рогозов яр" - 41%. Название "Замковище" поддержали 40% киевлян, а "Рогостинская" получила всего 19%.

При этом бывший глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович выступал за название "Рогозов яр". В то же время эксочельщик УИНП и народный депутат Владимир Вятрович поддерживал вариант "Замковище".

Метро на Виноградарь

Строительство метро на Виноградаре в Киеве возобновилось в ноябре 2024 года после многолетнего перерыва. Новым подрядчиком вместо Киевметростроя стала группа "Автострада".

Сейчас   работы продолжаются круглосуточно,   в сложных гидрогеологических условиях, плотной городской застройке с разветвленной сетью коммуникаций на разных глубинах залегания. В общей сложности протяженность первой очереди метро на Виноградарь   составляет   3,7 км со строительством двух станций метро "Мостицкая" и "Варшавская" (проектное название "Проспект Правды").

Конечный срок строительства метро планируется на 1 квартал 2027 года.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что завершение строительных работ на будущей станции метро с проектным названием "Мостицкая" на зеленой ветке планируют в 2026 году. По его словам, к тому моменту основные конструкции станции должны быть уже готовы.

Автор:
Светлана Манько