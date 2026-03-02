Метро на Виноградар: кияни підтримали перейменування нової станції "Мостицька"

Кияни підтримали перейменування майбутньої станції метро на житловому масиві Виноградар з робочою назвою "Мостицька" на "Рогозів яр". Відповідне опитування завершилося у застосунку "Київ Цифровий".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Варіанти назви нової станції метро

Зазначається, що йдеться про станцію, яку будують у Подільському районі столиці, яка стане наступною після "Сирця" на зеленій гілці метро.

Під час голосування мешканцям столиці запропонували три варіанти назви:

"Рогостинська",

"Рогозів яр",

"Замковище".

За результатами опитування найбільше голосів набрав варіант "Рогозів яр" - 41%. Назву "Замковище" підтримали 40% киян, а "Рогостинська" отримала лише 19%.

При цьому колишній голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович виступав за назву "Рогозів яр". Натомість ексочільник УІНП та народний депутат Володимир В’ятрович підтримував варіант "Замковище".

Метро на Виноградар

Будівництво метро на Виноградар у Києві відновилося в листопаді 2024 року після кількарічної перерви. Новим підрядником замість Київметробуду стала група "Автострада".

Нині роботи тривають цілодобово, у складних гідрогеологічних умовах, у щільній міській забудові з розгалуженою мережею комунікацій на різних глибинах залягання. Загалом протяжність першої черги метро на Виноградар складає 3,7 км із будівництвом двох станцій метро "Мостицька" та "Варшавська" (проєктна назва "Проспект Правди").

Кінцевий термін будівництва метро планується на 1 квартал 2027 року.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що завершення будівельних робіт на майбутній станції метро з проєктною назвою "Мостицька" на зеленій гілці планують у 2026 році. За його словами, на той момент основні конструкції станції мають бути вже готові.