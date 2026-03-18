- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
На станції метро "Шулявська" до грудня ремонтуватимуть ескалатори: рекомендації для пасажирів
20 березня 2026 року на станції метро “Шулявська” розпочнеться почерговий капітальний ремонт трьох ескалаторів нижнього нахилу. Роботи проходитимуть цілодобово і триватимуть орієнтовно до початку грудня.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.
Про ремонт ескалаторів
Капітальний ремонт ескалаторів є необхідним для забезпечення їхньої надійної та довготривалої роботи. У Київському метрополітені його проводять приблизно кожні 10–12 років або після того, як ескалатор проходить близько 150 тисяч кілометрів, залежно від його типу.
Під час ремонтних робіт демонтують основні елементи обладнання - сходове полотно, поручні, редуктори, тягові ланцюги та інші складові системи. Частину деталей відправляють до спеціалізованих майстерень для огляду, діагностики та ремонту, а великогабаритні елементи відновлюють безпосередньо в машинному залі станції.
Ключовим етапом ремонту є ретельна діагностика всіх деталей на зношеність і відповідність технічним нормам. Придатні компоненти проходять технічне обслуговування і повертаються в експлуатацію, а ті, що не відповідають стандартам безпеки, обов’язково замінюють.
Ремонт проводять спеціалізовані бригади, які працюють на всіх п’яти типах ескалаторів Київського метро. Кожен тип має власні модифікації та відрізняється висотою підйому.
Довідково:
Ескалатор - це складна система з великою кількістю деталей, які постійно працюють. Водночас навіть прості речі пасажирів - довгий одяг, шнурівки, монети, валізи чи підбори - можуть вивести його з ладу, наголошують у метрополітені.
Для безпечного та безперебійного користування ескалаторами пасажирів просять дотримуватися основних правил:
- не виходити за межі обмежувальної лінії;
- триматися за поручні;
- не сидіти на сходинках ескалатора;
- не бігати по ескалатору;
- тримати дітей за руку, а зовсім маленьких — на руках;
- слідкувати за довгим одягом і особистими речами, щоб вони не потрапили в рухомі механізми;
- сумки та пакети тримати при собі, щоб уникнути травм або пошкодження речей.
Дотримання цих правил допомагає забезпечити безпеку та продовжити термін служби ескалаторів.
Нагадаємо, у київському метро тривала робота над підвищенням безпеки пасажирів: на ескалаторах тестують нові інформаційні наліпки. Вони містять нагадування про основні правила користування ескалатором та закликають бути уважними.