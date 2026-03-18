На станції метро "Шулявська" до грудня ремонтуватимуть ескалатори: рекомендації для пасажирів

20 березня 2026 року на станції метро “Шулявська” розпочнеться почерговий капітальний ремонт трьох ескалаторів нижнього нахилу. Роботи проходитимуть цілодобово і триватимуть орієнтовно до початку грудня.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Про ремонт ескалаторів

Капітальний ремонт ескалаторів є необхідним для забезпечення їхньої надійної та довготривалої роботи. У Київському метрополітені його проводять приблизно кожні 10–12 років або після того, як ескалатор проходить близько 150 тисяч кілометрів, залежно від його типу.

Під час ремонтних робіт демонтують основні елементи обладнання - сходове полотно, поручні, редуктори, тягові ланцюги та інші складові системи. Частину деталей відправляють до спеціалізованих майстерень для огляду, діагностики та ремонту, а великогабаритні елементи відновлюють безпосередньо в машинному залі станції.

Ключовим етапом ремонту є ретельна діагностика всіх деталей на зношеність і відповідність технічним нормам. Придатні компоненти проходять технічне обслуговування і повертаються в експлуатацію, а ті, що не відповідають стандартам безпеки, обов’язково замінюють.

Ремонт проводять спеціалізовані бригади, які працюють на всіх п’яти типах ескалаторів Київського метро. Кожен тип має власні модифікації та відрізняється висотою підйому.

Довідково:

Ескалатор - це складна система з великою кількістю деталей, які постійно працюють. Водночас навіть прості речі пасажирів - довгий одяг, шнурівки, монети, валізи чи підбори - можуть вивести його з ладу, наголошують у метрополітені.

Для безпечного та безперебійного користування ескалаторами пасажирів просять дотримуватися основних правил:

не виходити за межі обмежувальної лінії;

триматися за поручні;

не сидіти на сходинках ескалатора;

не бігати по ескалатору;

тримати дітей за руку, а зовсім маленьких — на руках;

слідкувати за довгим одягом і особистими речами, щоб вони не потрапили в рухомі механізми;

сумки та пакети тримати при собі, щоб уникнути травм або пошкодження речей.

Дотримання цих правил допомагає забезпечити безпеку та продовжити термін служби ескалаторів.

