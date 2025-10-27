На Тернопольщине завершают строительство нового путепровода: какие работы уже выполнены (ФОТО)

На государственной дороге Р-43 /М-19/ — Лановцы — /Н-02/ в Тернопольской области продолжаются заключительные работы по строительству нового путепровода вблизи села Черниховцы. Мостовые бетонные опоры и металлические элементы, из которых состоит новое сооружение, уже устроены.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Агентства восстановления.

Дорожники сосредоточены на работах на подходах к мосту: они укрепляют основание дороги и устраивают нижний и верхний слои дорожного покрытия.

Путепровод вблизи села Черниховцы.

Новое сооружение смонтировано из металлических модульных конструкций, предоставленных на безвозмездной основе Японским агентством международного сотрудничества (JICA) в рамках "Программы экстренного восстановления".

Возведение нового путепровода в Тернопольской области.



В настоящее время движение на участке ремонта моста остается ограниченным. Водителям, следующим по дороге Р-43, нужно заранее спланировать свой маршрут в соответствии с предложенными схемами объезда.

Справочно

Ремонт моста начался в начале августа 2024 года, после того, как искусственное сооружение было повреждено грузовым автомобилем, что превысило допустимый вес. Восстановление этого путепровода критически важно для логистики, поскольку ежедневно здесь проезжают около 10 000 транспортных средств.

