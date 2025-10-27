Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,00

+0,10

EUR

48,77

+0,22

Наличный курс:

USD

42,22

42,15

EUR

49,35

49,20

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На Тернопольщине завершают строительство нового путепровода: какие работы уже выполнены (ФОТО)

дорожная техника
В Тернопольской области завершают строительство нового путепровода. / Агентство восстановления

На государственной дороге Р-43 /М-19/ — Лановцы — /Н-02/ в Тернопольской области продолжаются заключительные работы по строительству нового путепровода вблизи села Черниховцы. Мостовые бетонные опоры и металлические элементы, из которых состоит новое сооружение, уже устроены.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Агентства восстановления.

Дорожники сосредоточены на работах на подходах к мосту: они укрепляют основание дороги и устраивают нижний и верхний слои дорожного покрытия.

Фото 2 — На Тернопольщине завершают строительство нового путепровода: какие работы уже выполнены (ФОТО)
Путепровод вблизи села Черниховцы.

Новое сооружение смонтировано из металлических модульных конструкций, предоставленных на безвозмездной основе Японским агентством международного сотрудничества (JICA) в рамках "Программы экстренного восстановления".

Фото 3 — На Тернопольщине завершают строительство нового путепровода: какие работы уже выполнены (ФОТО)
Возведение нового путепровода в Тернопольской области.

В настоящее время движение на участке ремонта моста остается ограниченным. Водителям, следующим по дороге Р-43, нужно заранее спланировать свой маршрут в соответствии с предложенными схемами объезда.

Справочно

Ремонт моста начался в начале августа 2024 года, после того, как искусственное сооружение было повреждено грузовым автомобилем, что превысило допустимый вес. Восстановление этого путепровода критически важно для логистики, поскольку ежедневно здесь проезжают около 10 000 транспортных средств.

Напомним, на Ивано-Франковщине завершают ремонт моста через реку Рыбница на автомобильной дороге государственного значения Р-24 Татаров - Каменец-Подольский.

Автор:
Татьяна Ковальчук