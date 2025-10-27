На Тернопільщині завершують зведення нового шляхопроводу: які роботи вже виконано (ФОТО)

На державній дорозі Р-43 /М-19/ - Ланівці - /Н-02/ у Тернопільській області тривають завершальні роботи зі зведення нового шляхопроводу поблизу села Чернихівці. Мостові бетонні опори та металеві елементи, з яких складається нова споруда, вже влаштовані.

Дорожники зосереджені на роботах на підходах до мосту: вони укріплюють основу дороги та влаштовують нижній і верхній шари дорожнього покриття.

Шляхопровід поблизу села Чернихівці.

Нова споруда змонтована з металевих модульних конструкцій, які були надані на безоплатній основі Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) у межах "Програми екстреного відновлення".

Зведення нового шляхопроводу на Тернопільщині.



Наразі рух на ділянці ремонту мосту залишається обмеженим. Водіям, які прямують дорогою Р-43, потрібно завчасно спланувати свій маршрут відповідно до запропонованих схем об’їзду.

Довідково

Ремонт мосту розпочався на початку серпня 2024 року, після того, як штучна споруда була пошкоджена вантажним автомобілем, що перевищив допустиму вагу. Відновлення цього шляхопроводу є критично важливим для логістики, оскільки щодня тут проїжджають близько 10 000 транспортних засобів.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині завершують ремонт мосту через річку Рибниця на автомобільній дорозі державного значення Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський.