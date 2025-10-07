На трассе Киев – Одесса строят новую транспортную развязку: какие работы уже выполнены

На автомобильной дороге государственного значения М-05 Киев – Одесса идет строительство современной транспортной развязки на км 21+847. Работы выполняются на разных уровнях, что позволит разгрузить движение, повысить безопасность и сократить время в пути между столицей и югом страны.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Строительство на магистрали Киев – Одесса

Что уже сделано на объекте:

Переустроены инженерные сети – перенесены кабели связи, линии электропередач и сети освещения.

– перенесены кабели связи, линии электропередач и сети освещения. Оборудована система водоотвода — выполнены работы по водопонижению грунтовых вод, построена дождевая канализация с очистными сооружениями и установлены водопропускные трубы.

— выполнены работы по водопонижению грунтовых вод, построена дождевая канализация с очистными сооружениями и установлены водопропускные трубы. Возведены кольцевые развязки и подъезды — устроен земляное полотно, слои дорожного основания, установлен бортовой камень и барьерное ограждение, уложено асфальтобетонное покрытие. В завершение смонтированы дорожные знаки и горизонтальная разметка.

Строительство путепровода туннельного типа почти завершено – готовность объекта составляет 95%.

По правому проезду уже устроено пролетное строение.

уже устроено пролетное строение. По левому проезду предварительным подрядчиком ранее была забетонирована пролетная часть.

предварительным подрядчиком ранее была забетонирована пролетная часть. В самом тоннеле выполнена гидроизоляция, возведены «заборные» стены, обустроены тротуары, нанесено антикоррозионное покрытие, смонтирована система водоотвода и освещения, уложено асфальтобетонное покрытие. Также установлены дорожные знаки и нанесена разметка. На подходах к тоннелю выполнено монолитное укрепление конусов выемки и устроена служебная лестница.

выполнена гидроизоляция, возведены «заборные» стены, обустроены тротуары, нанесено антикоррозионное покрытие, смонтирована система водоотвода и освещения, уложено асфальтобетонное покрытие. Также установлены дорожные знаки и нанесена разметка. На подходах к тоннелю выполнено монолитное укрепление конусов выемки и устроена служебная лестница. Над туннелем и на подходах по трассе М-05 обустроено мостовое полотно с гидроизоляцией, тротуарами, перильным и барьерным ограждением. Завершен монтаж деформационных швов (продольных и поперечных), водоотводной системы, заключен асфальтобетон, установлены дорожные знаки и нанесена горизонтальная разметка.

Ремонт дефектов и финальные работы

После начала полномасштабного вторжения договор с предыдущим подрядчиком был расторгнут. После возобновления работ новый подрядчик приступил к разработке грунта в тоннеле и провел детальное обследование сооружения. В ходе проверки выявили дефекты бетонирования пролетного строения левого проезда, выполненные предыдущим исполнителем.

Испытания показали, что обнаруженные остаточные деформации не влияют на прочность постройки. В то же время для обеспечения долговечности необходимо отремонтировать трещины — эти работы можно выполнить только после завершения устройства всех элементов проезжей части и при полном отсутствии движения по левому проезду.

В настоящее время подрядчик завершает устранение дефектов пролетного строения и покраску бетонных поверхностей тоннеля.

Завершить эти работы планируют до конца октября.

Проектная документация объекта была разработана в рамках программы повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности автодороги в рамках совместных с международными финансовыми организациями проектов. Документ утвержден приказом Укравтодора №230 от 19 июня 2017 года.

Напомним, во Львовской области строят новый 64-метровый мост через реку Опир. Этот путь имеет ключевое значение для транспортного сообщения, туризма и экономического развития горных общин Львовщины.