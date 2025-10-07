На трасі Київ – Одеса зводять нову транспортну розв’язку: які роботи вже виконані

На автомобільній дорозі державного значення М-05 Київ – Одеса триває будівництво сучасної транспортної розв’язки на км 21+847. Роботи виконуються у різних рівнях, що дозволить розвантажити рух, підвищити безпеку та скоротити час у дорозі між столицею та півднем країни.

про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Будівництво на магістралі Київ – Одеса

Що вже зроблено на об’єкті:

Перевлаштовано інженерні мережі — перенесено кабелі зв’язку, лінії електропередач і мережі освітлення.

— перенесено кабелі зв’язку, лінії електропередач і мережі освітлення. Облаштовано систему водовідведення — виконано роботи з водопониження ґрунтових вод, збудовано дощову каналізацію з очисними спорудами та встановлено водопропускні труби.

— виконано роботи з водопониження ґрунтових вод, збудовано дощову каналізацію з очисними спорудами та встановлено водопропускні труби. Зведено кільцеву розв’язку та під’їзди — улаштовано земляне полотно, шари дорожньої основи, встановлено бортовий камінь і бар’єрне огородження, укладено асфальтобетонне покриття. На завершення змонтовано дорожні знаки та нанесено горизонтальну розмітку.

Будівництво шляхопроводу тунельного типу майже завершене — готовність об’єкта становить 95%.

По правому проїзду вже влаштовано прогонову будову.

вже влаштовано прогонову будову. По лівому проїзду попереднім підрядником раніше було забетоновано прогонову частину.

попереднім підрядником раніше було забетоновано прогонову частину. У самому тунелі виконано гідроізоляцію, зведено «заборні» стіни, облаштовано тротуари, нанесено антикорозійне покриття, змонтовано систему водовідведення та освітлення, укладено асфальтобетонне покриття. Також встановлено дорожні знаки й нанесено розмітку. На підходах до тунелю виконано монолітне укріплення конусів виїмки та влаштовано службові сходи.

виконано гідроізоляцію, зведено «заборні» стіни, облаштовано тротуари, нанесено антикорозійне покриття, змонтовано систему водовідведення та освітлення, укладено асфальтобетонне покриття. Також встановлено дорожні знаки й нанесено розмітку. На підходах до тунелю виконано монолітне укріплення конусів виїмки та влаштовано службові сходи. Над тунелем і на підходах по трасі М-05 облаштовано мостове полотно з гідроізоляцією, тротуарами, перильним і бар’єрним огородженням. Завершено монтаж деформаційних швів (повздовжнього та поперечних), водовідвідної системи, укладено асфальтобетон, встановлено дорожні знаки та нанесено горизонтальну розмітку.

Ремонт дефектів і фінальні роботи

Після початку повномасштабного вторгнення договір із попереднім підрядником було розірвано. Після відновлення робіт новий підрядник розпочав розробку ґрунту в тунелі та провів детальне обстеження споруди. Під час перевірки виявили дефекти бетонування прогонової будови лівого проїзду, виконані попереднім виконавцем.

Випробування показали, що виявлені залишкові деформації не впливають на міцність споруди. Водночас для забезпечення довговічності необхідно відремонтувати тріщини — ці роботи можна виконати лише після завершення влаштування всіх елементів проїзної частини та за умови повної відсутності руху по лівому проїзду.

Наразі підрядник завершує усунення дефектів прогонової будови та фарбування бетонних поверхонь тунелю.

Завершити ці роботи планують до кінця жовтня.

Проєктна документація об’єкта була розроблена в межах програми підвищення безпеки дорожнього руху та пропускної здатності автодороги, у рамках спільних із міжнародними фінансовими організаціями проєктів. Документ затверджено наказом Укравтодору №230 від 19 червня 2017 року.

