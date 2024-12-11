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На вокзалах "Укрзализныци" в Киеве и области проходят обыски: что произошло (ФОТО)

обыски укрзализныци
Фото: пресс-служба УЗ

Национальная полиция в Киеве и Киевской области проводит массовые проверки и обыски в поездах и на вокзалах, ухаживают в том числе за пассажирами.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что в Киеве и Киевской области продолжаются процессуальные действия, направленные на остановку деятельности организованной преступной группы, паразитировавшей на рядовых железнодорожниках.

Правоохранители проводят обыски опроса и задержания и изымают вещественные доказательства.

Фото 2 — На вокзалах "Укрзализныци" в Киеве и области проходят обыски: что произошло (ФОТО)
Фото: пресс-служба УЗ

В "Укрзализныце" извинились перед пассажирами за возможные неудобства (ограничения доступа, дополнительные проверки или задержки движения), и заверили, что делают все возможное, чтобы их минимизировать.

Фото 3 — На вокзалах "Укрзализныци" в Киеве и области проходят обыски: что произошло (ФОТО)
Фото: пресс-служба УЗ

Как обещают в компании, все обстоятельства этой операции будут сообщены впоследствии совместно с Национальной полицией Украины и Укрзализныцей.

Отметим, что "Укрзализныця" вместе с Национальной полицией Украины продолжают успешно борьбу с перекупщиками билетов на поезда. Правоохранители провели обыски у 5 так называемых перекупщиков. Им грозит заключение на срок до 15 лет

Автор:
Светлана Манько