У перекупщиков ж/д билетов провели обыски: им грозит заключение сроком до 15 лет

"Укрзализныця" вместе с Национальной полицией Украины продолжают успешно борьбу с перекупщиками билетов на поезда. Правоохранители провели обыски у 5 так называемых перекупщиков. Им грозит заключение на срок до 15 лет.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Обыски прошли по местам жительства злоумышленников в Киеве и Киевской области. Следователи полиции изъяли мобильные телефоны, содержащие учетные записи третьих лиц, банковские карты и большое количество приобретенных билетов на разные направления.

Сообщается, что злоумышленники, используя учетные записи посторонних лиц, покупали билеты на популярные железнодорожные направления, в частности в страны Европы, тем самым создавали искусственный дефицит для других пассажиров. В дальнейшем они перепродавали билеты по цене в три раза выше, чем их реальная стоимость.

В "Укрзализныце" напомнили, что информацию о каждом выявленном факте махинации с билетами компания передает в Национальную полицию.

Так, только на этой неделе железнодорожники передали стражам порядка дополнительные данные о лицах, действия которых нарушают правила пользования сервисами железной дороги.

Всего за время активного противодействия спекулянтам в приложении "Укрзализныци" система заблокировала 7100 аккаунтов, у которых была обнаружена аномальная активность. В УЗ отмечают, что данные о наиболее масштабных спекулянтах, организовавших собственную сеть по перепродаже билетов с использованием чужих персональных данных и посторонних аккаунтов, были приобщены к уголовному производству.

Как подчеркивают в УЗ, по данным фактам начаты уголовные производства по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество) и ч. 5 ст. 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей, совершенных во время действия военного положения). Максимальное наказание по инкриминируемым статьям предусматривает заключение сроком до пятнадцати лет.

Кроме того, "Укрзализныця" также продолжает работать над усовершенствованием ИТ-систем железной дороги для предотвращения билетных спекуляций и одновременно над расширением возможности доступа пассажиров к железнодорожным билетам. Да, продолжается работа над введением авторизации в приложении Укрзализныци через BankID.

Ранее "Укрзализныця" обнаружила, что при покупке билетов на популярные рейсы спекулянты пытаются обойти идентификацию покупателя через приложение "Дія". Таким образом, покупатели становятся соучастниками мошеннической схемы.

Отметим, "Укрзализныця" расширяет практику верификации пассажиров на популярные международные рейсы через "Дія. Подпись". С августа 2024 года купить билеты можно будет только после подтверждения личности через приложение "Дія" или на новом сайте перевозчика.