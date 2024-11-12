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Транспорт
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"Укрзализныця" запускает еще один детский вагон: как купить билеты

Детский вагон "Укрзализныци"
Детский вагон "Укрзализныци". Фото: пресс-служба УЗ

"Укрзализныця" открыла продажу билетов в детский купейный вагон в составе поезда №17/18 Харьков – Ужгород, который будет курсировать с 19 ноября.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Что особенного в оснащении вагона?

Отмечается, что детские вагоны оснащены таким образом, чтобы быть максимально комфортными для самых маленьких пассажиров от 0 до 8 лет и их родителей.

"Внутри вагона детей будут ждать бизиборды с подвижными элементами, учебно-развлекательные материалы, интерактивные игры, познавательные задания и специально разработанные тематические купе. Для безопасности предусмотрены манеж для самых маленьких пассажиров, увеличен ограничитель верхней полки с противоударной накладкой и детские поручни с мягкой обивкой для безопасного передвижения", — подчеркивают в УЗ.

Там добавляют, что билеты на этот вагон можно приобрести исключительно в приложении "Укрзализныци", где он имеет отдельную маркировку.

Напоминаем, что дети до 5 лет включительно путешествуют поездами "Укрзализныци" бесплатно и не нуждаются в отдельном билете.

Напомним, в августе "Укрзализныця" в партнерстве с ЮНИСЕФ отправила в первый рейс детский вагон. Он отправился по одному из самых длинных и популярных маршрутов Харьков – Ясиня в составе поезда №15/16.

При финансовой поддержке правительства Бельгии планируется запустить еще 7 детских вагонов.

Заметим, в октябре железная дорога перевезла 2,3 млн пассажиров. Это на 100 тыс. пассажиров больше, чем в сентябре, когда традиционно наблюдается спад в динамике пассажирских перевозок по сравнению с летним сезоном.

Автор:
Светлана Манько