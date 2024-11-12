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"Укрзалізниця" запускає ще один дитячий вагон: як придбати квитки

Дитячий вагон "Укрзалізниці"
Дитячий вагон "Укрзалізниці". Фото: пресслужба УЗ

 "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків у дитячий купейний вагон в складі поїзда №17/18 Харків - Ужгород, який курсуватиме з 19 листопада.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Що особливого в оснащенні вагона?

Зазначається, що дитячі вагони оснащені таким чином, щоб бути максимально комфортними для найменших пасажирів віком від 0 до 8 років та їх батьків.

"Всередині вагона на дітей чекатимуть бізіборди з рухомими елементами, навчально-розважальні матеріали, інтерактивні ігри, пізнавальні завдання та спеціально розроблені тематичні купе. Для безпеки передбачені манеж для найменших пасажирів, збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою та дитячі поручні з м'якою оббивкою для безпечного пересування", - підкреслюють в УЗ.

Там додають, що квитки на цей вагон можна придбати виключно в застосунку "Укрзалізниці", де він має окреме маркування.

Нагадуємо, що діти до 5 років включно подорожують поїздами "Укрзалізниці" безкоштовно і не потребують окремого квитка.

Нагадаємо, у серпні “Укрзалізниця” у партнерстві з ЮНІСЕФ відправила в перший рейс дитячий вагон. Він вирушив за одним із найдовших та найпопулярніших маршрутів Харків – Ясіня у складі поїзда №15/16.

За фінансової підтримки уряду Бельгії планують запустити ще 7 дитячих вагонів.

Зауважимо, у жовтні залізниця перевезла 2,3 млн пасажирів. Це на 100 тис. пасажирів більше, ніж у вересні, коли традиційно спостерігається спад у динаміці пасажирських перевезень порівняно із літнім сезоном.

Автор:
Світлана Манько