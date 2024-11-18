У перекупників залізничних квитків провели обшуки: їм загрожує ув’язнення строком до 15 років

"Укрзалізниця" разом з Національною поліцією України продовжують успішно боротьбу з перекупниками квитків на поїзди. Правоохоронці провели обшуки у 5 так званих перекупників. Їм загрожує ув’язнення строком до 15 років.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що обшуки пройшли за місцями проживання зловмисників у Києві та Київській області. Слідчі поліції вилучили мобільні телефони, що містили облікові записи третіх осіб, банківські картки та велику кількість придбаних квитків на різні напрямки.

Повідомляється, що зловмисники, використовуючи облікові записи сторонніх осіб, купували квитки на популярні залізничні напрямки, зокрема, до країн Європи, тим самим створювали штучний дефіцит для інших пасажирів. У подальшому вони перепродавали квитки за ціною втричі вищою, ніж їх реальна вартість.

В "Укрзалізниці" нагадали, що інформацію про кожен виявлений факт махінації з квитками компанія передає до Національної поліції.

Так, лише цього тижня залізничники передали правоохоронцями додаткові дані про осіб, дії яких порушують правила користування сервісами залізниці.

Загалом за час активної протидії спекулянтам у застосунку "Укрзалізниці" система заблокувала 7100 акаунтів, у яких була виявлена аномальна активність. В УЗ зауважують, що дані про найбільш масштабних спекулянтів, які організували власну мережу з перепродажу квитків з використанням чужих персональних даних та сторонніх акаунтів, були долучені до кримінального провадження.

Як підкреслюють в УЗ, за даними фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство) та ч. 5 ст. 361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчинені під час дії воєнного стану). Максимальне покарання за інкримінованими статтями передбачає увʼязнення строком до п’ятнадцяти років.

Крім того, "Укрзалізниця" також продовжує працювати над вдосконаленням ІТ-систем залізниці для запобігання квитковим спекуляціям і одночасно над розширенням можливості доступу пасажирів до залізничних квитків. Так, триває робота над запровадженням авторизації в застосунку Укрзалізниці через BankID.

Раніше "Укрзалізниця" виявила, що під час купівлі квитків на популярні рейси спекулянти пробують обійти ідентифікацію покупця через застосунок "Дія". Таким чином покупці стають співучасниками шахрайської схеми.

Зауважимо, “Укрзалізниця” розширює практику верифікації пасажирів на популярні міжнародні рейси через “Дія.Підпис”. З серпня 2024 року купити квитки можна буде тільки після підтвердження особистості через додаток "Дія" або на новому сайті перевізника.