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На вокзалах "Укрзалізниці" у Києві та області проходять обшуки: що сталося (ФОТО)
Національна поліція у Києві та Київській області проводить масові перевірки та обшуки у поїздах та на вокзалах, доглядають у тому числі пасажирів.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
Зазначається, що у Києві та Київській області тривають процесуальні дії, спрямовані на зупинення діяльності організованої злочинної групи, яка “паразитувала” на рядових залізничниках.
Наразі правоохоронці проводять обшуки опитування і затримання та вилучають речові докази.
В "Укрзалізниці" перепросили у пасажирів за можливі незручності (обмеження доступу, додаткові перевірки чи затримки руху), і запевнили, що роблять все можливе, щоб їх мінімізувати.
Як обіцяють в компанії, всі обставини цієї операції будуть повідомлені згодом спільно Національною поліцією України та Укрзалізницею.
Зауважимо, "Укрзалізниця" разом з Національною поліцією України продовжують успішно боротьбу з перекупниками квитків на поїзди. Правоохоронці провели обшуки у 5 так званих перекупників. Їм загрожує ув’язнення строком до 15 років