На Волыни временно ограничено движение грузового транспорта из-за ухудшения погодных условий
В связи со значительным ухудшением погодных условий на дорогах государственного значения в Волынской области введено временное ограничение движения для грузовых и крупногабаритных транспортных средств.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства обновления.
Такие мероприятия введены с целью предотвращения пробок, дорожно-транспортных происшествий и накопления транспорта на границах смежных областей.
Ограничение действует с 13:40 на участке автомобильной дороги государственного значения Н-22 Устилуг – Луцк – Ровно от 94 км до 130 км.
Ограничение не распространяется на:
- транспорт аварийных служб и транспортные средства, вовлеченные в ликвидацию последствий стихийных явлений или чрезвычайных ситуаций;
- транспорт дорожных организаций и предприятий, выполняющих работы по заказу Службы восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области;
- транспортные средства, обеспечивающие военные нужды, а также кареты экстренной медицинской помощи.
О возобновлении движения грузового и крупногабаритного транспорта будет сообщено дополнительно.
Аналогичные ограничения действуют и в Ровенской и Житомирской областях.