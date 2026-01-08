Запланована подія 2

На Волыни временно ограничено движение грузового транспорта из-за ухудшения погодных условий

В связи со значительным ухудшением погодных условий на дорогах государственного значения в Волынской области введено временное ограничение движения для грузовых и крупногабаритных транспортных средств.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства обновления.

Такие мероприятия введены с целью предотвращения пробок, дорожно-транспортных происшествий и накопления транспорта на границах смежных областей.

Ограничение действует с 13:40 на участке автомобильной дороги государственного значения Н-22 Устилуг – Луцк – Ровно от 94 км до 130 км.

Ограничение не распространяется на:

  • транспорт аварийных служб и транспортные средства, вовлеченные в ликвидацию последствий стихийных явлений или чрезвычайных ситуаций;
  • транспорт дорожных организаций и предприятий, выполняющих работы по заказу Службы восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области;
  • транспортные средства, обеспечивающие военные нужды, а также кареты экстренной медицинской помощи.

О возобновлении движения грузового и крупногабаритного транспорта будет сообщено дополнительно.

Аналогичные ограничения действуют и в Ровенской и Житомирской областях.

Автор:
Татьяна Гойденко