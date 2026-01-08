Запланована подія 2

На Волині тимчасово обмежено рух вантажного транспорту через погіршення погодних умов

У зв’язку зі значним погіршенням погодних умов на автошляхах державного значення у Волинській області запроваджено тимчасове обмеження руху для вантажних та великогабаритних транспортних засобів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агенства відновлення.

Такі заходи запроваджено з метою запобігання заторам, дорожньо-транспортним пригодам та накопиченню транспорту на кордонах суміжних областей.

Обмеження діє з 13:40 на ділянці автомобільної дороги державного значення Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне — від 94 км до 130 км.

Обмеження не поширюється на:

  • транспорт аварійних служб та транспортні засоби, залучені до ліквідації наслідків стихійних явищ або надзвичайних ситуацій;
  • транспорт дорожніх організацій і підприємств, що виконують роботи на замовлення Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області;
  • транспортні засоби, які забезпечують військові потреби, а також карети екстреної медичної допомоги.

Про відновлення руху вантажного та великогабаритного транспорту буде повідомлено додатково.

Аналогічні обмеження діють і у Рівненській та Житомирській областях.

Автор:
Тетяна Гойденко