На Волині тимчасово обмежено рух вантажного транспорту через погіршення погодних умов

У зв’язку зі значним погіршенням погодних умов на автошляхах державного значення у Волинській області запроваджено тимчасове обмеження руху для вантажних та великогабаритних транспортних засобів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агенства відновлення.

Такі заходи запроваджено з метою запобігання заторам, дорожньо-транспортним пригодам та накопиченню транспорту на кордонах суміжних областей.

Обмеження діє з 13:40 на ділянці автомобільної дороги державного значення Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне — від 94 км до 130 км.

Обмеження не поширюється на:

транспорт аварійних служб та транспортні засоби, залучені до ліквідації наслідків стихійних явищ або надзвичайних ситуацій;

транспорт дорожніх організацій і підприємств, що виконують роботи на замовлення Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області;

транспортні засоби, які забезпечують військові потреби, а також карети екстреної медичної допомоги.

Про відновлення руху вантажного та великогабаритного транспорту буде повідомлено додатково.

Аналогічні обмеження діють і у Рівненській та Житомирській областях.