- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
На Волині тимчасово обмежено рух вантажного транспорту через погіршення погодних умов
У зв’язку зі значним погіршенням погодних умов на автошляхах державного значення у Волинській області запроваджено тимчасове обмеження руху для вантажних та великогабаритних транспортних засобів.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агенства відновлення.
Такі заходи запроваджено з метою запобігання заторам, дорожньо-транспортним пригодам та накопиченню транспорту на кордонах суміжних областей.
Обмеження діє з 13:40 на ділянці автомобільної дороги державного значення Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне — від 94 км до 130 км.
Обмеження не поширюється на:
- транспорт аварійних служб та транспортні засоби, залучені до ліквідації наслідків стихійних явищ або надзвичайних ситуацій;
- транспорт дорожніх організацій і підприємств, що виконують роботи на замовлення Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області;
- транспортні засоби, які забезпечують військові потреби, а також карети екстреної медичної допомоги.
Про відновлення руху вантажного та великогабаритного транспорту буде повідомлено додатково.
Аналогічні обмеження діють і у Рівненській та Житомирській областях.