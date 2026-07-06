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На юге Крыма произошел блекаут после удара по подстанции в Симферополе

В Крыму произошел блекаут
В Крыму произошел блекаут

В временно оккупированном Крыму ночью 6 июля зафиксировали масштабные отключения электроэнергии после удара по подстанции 330 кВ "Симферопольская". По сообщениям оккупационных властей, без света остались города и районы Южного берега Крыма, а также часть Симферополя.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди "Мадяра".

По его словам, удар по ключевому объекту магистральной электросети в Симферополе нанесли подразделения 1-го отдельного центра СБС, 9-го батальона "Кайрос" 414-й бригады "Птицы Мадяра", 412-й бригады "Немезис" и подразделения "Фени".

Бровди заявил, что подстанция "Симферопольская" стала 38-м энергообъектом, пораженным силами беспилотных систем в Крыму и на временно оккупированных территориях юга Украины с начала июля.

По его данным, в период с 1 по 5 июля ССС поразили 37 энергоузлов на оккупированном полуострове и других захваченных территориях. Независимого подтверждения масштабов повреждений и количества пораженных объектов пока нет.

Также Бровди анонсировал дополнительную информацию об ударах по танкерам с горючим в Азовском море, нефтебазе в Керчи и других объектах на оккупированных территориях.

Напомним, ранее в Крыму уже вводились графики отключений света.

Автор:
Татьяна Гойденко