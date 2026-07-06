На півдні Криму стався блекаут після удару по підстанції в Сімферополі

У тимчасово окупованому Криму вночі 6 липня зафіксували масштабні відключення електроенергії після удару по підстанції 330 кВ "Сімферопольська". За повідомленнями окупаційної влади, без світла залишилися міста та райони Південного берега Криму, а також частина Сімферополя.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді "Мадяра".

За його словами, удару по ключовому об'єкту магістральної електромережі в Сімферополі завдали підрозділи 1-го окремого центру СБС, 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра", 412-ї бригади "Немезис" та підрозділу "Фенікс".

Бровді заявив, що підстанція "Сімферопольська" стала 38-м енергооб'єктом, ураженим Силами безпілотних систем у Криму та на тимчасово окупованих територіях півдня України від початку липня.

За його даними, у період з 1 до 5 липня СБС уразили 37 енерговузлів на окупованому півострові та інших захоплених територіях. Незалежного підтвердження масштабів пошкоджень та кількості уражених об'єктів наразі немає.

Також Бровді анонсував додаткову інформацію про удари по танкерах з пальним в Азовському морі, нафтобазі в Керчі та інших об'єктах на окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше у Криму вже запроваджували графіки відключень світла.