На Закарпатье запустят один из крупнейших фармзаводов Европы уже этой осенью

Украинская компания Biopharma готовится к открытию первой очереди современного завода по производству фармацевтических и иммунобиологических препаратов в Закарпатье.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

По ее словам, запуск объекта, который станет одним из самых масштабных в Европе, намечен на сентябрь 2026 года. Новое предприятие обеспечит полный цикл переработки плазмы прямо в Украине.

На предприятии будет создано 150 рабочих мест и обеспечит полный цикл переработки плазмы крови в Украине.

Сейчас на площадке уже построен основной корпус, смонтировано оборудование. Компания инвестировала 67 млн евро, при полной стоимости первой очереди в 75 млн евро.

Biopharma экспортирует продукцию в десятки стран и планирует расширять присутствие в Европе, Ближнем Востоке и Латинской Америке и дальше расширяет возможности.

Свириденко добавила, что кроме производства компания системно поддерживает талантливых детей и инвестирует в биологическое образование. Компания организовала два биологических класса в Киеве, две Биоколы в Киеве и Белой Церкви. В планах построить еще 25-30 Биошкол, ближайшие – в Ужгороде, Львове и Днепре.

Biopharma откроет в сентябре один из крупнейших фармзаводов Европы

О компании "Биофарма Плазма"

ООО "Биофарма Плазма" - украинская фармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке и производстве инновационных высокотехнологичных препаратов из донорской плазмы крови человека.

По данным Youcontrol, конечными бенефициарными владельцами общества являются Константин Ефименко и Василий Хмельницкий, которые по типу владения оказывают косвенное решающее влияние.

Ранее сообщалось, что Biopharma завершает строительство современного завода по производству лекарства из плазмы крови в Ужгороде. По состоянию на сентябрь 2025 года работа была выполнена на 80%. Промышленные помещения были полностью готовы, энергетическая инфраструктура подключена.