На Закарпатті запустять один із найбільших фармзаводів Європи вже цієї осені

Biopharma запускає потужне виробництво / Юлія Свириденко

Українська компанія Biopharma готується до відкриття першої черги сучасного заводу з виробництва фармацевтичних та імунобіологічних препаратів на Закарпатті.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

За її словами, запуск об'єкта, який стане одним із наймасштабніших у Європі, запланований на вересень 2026 року. Нове підприємство забезпечить повний цикл переробки плазми крові безпосередньо в Україні.

На підприємстві створять 150 робочих місць і забезпечать повний цикл переробки плазми крові в Україні.

Наразі на майданчику вже зведено основний корпус, змонтовано обладнання. Компанія інвестувала 67 млн євро, при повній вартості першої черги в 75 млн євро.

Biopharma експортує продукцію до десятків країн і планує розширювати присутність у Європі, на Близькому Сході та в Латинській Америці і далі розширює спроможності.

Свириденко додала, що окрім виробництва, компанія системно підтримує талановитих дітей і інвестує в біологічну освіту. Компанія організувала два біологічних класи в Києві, дві Біошколи в Києві і Білій Церкві. У планах збудувати ще 25-30 Біошкіл, найближчі — в Ужгороді, Львові та Дніпрі.

Про компанію "Біофарма Плазма"

ТОВ "Біофарма Плазма" — українська фармацевтична компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві інноваційних високотехнологічних препаратів з донорської плазми крові людини.

За даними Youcontrol, кінцевими бенефіціарними власниками товариства є Костянтин Єфименко та Василь Хмельницький, які за типом володіння мають непрямий вирішальний вплив.

Раніше повідомлялося, що Biopharma завершує будівництво сучасного заводу з виробництва ліків із плазми крові в Ужгороді. Станом на вересень 2025 року роботи було виконано на 80%. Промислові приміщення були повністю готові, енергетична інфраструктура підключена. 

Автор:
Тетяна Бесараб