НАБУ и САП закончили следствие по делу о незаконном завладении электроэнергией более чем на 58 млн грн

суд, весы, документы
Дело о незаконном завладении электроэнергией направлено в суд. / Freepik

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) по материалам расследования Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) направила в суд обвинительный акт в отношении участников организованной группы. Их преступные действия, связанные с продажей электроэнергии во время войны, нанесли ЧАО "НЕК "Укрэнерго" ущерб на сумму 58,44 млн грн. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу САП.

В рамках досудебного расследования было установлено, что в апреле 2022 года бывший заместитель председателя Харьковского областного совета (в то время – депутат облсовета) создал организованную группу. Цель – незаконное завладение электроэнергией из объединенной энергетической системы Украины и дальнейшая легализация средств от ее продаж.

К этой противоправной схеме он привлек руководителя частного общества (как исполнителя) и его учредителя (как пособника).

Согласно преступному плану, фигуранты заранее приобрели три компании с лицензиями на поставку электроэнергии. В июне 2022 года эти компании получили электроэнергию из энергосистемы и передали ее подконтрольному обществу для продажи конечным потребителям. Однако "Укрэнерго" денежные средства от продажи электроэнергии так и не получило.

Для легализации средств их сначала перечислили на счета финансовых компаний под видом возврата ссуд. После этого, за вознаграждение в размере 0,5% от суммы перевода, финансовые компании перевели их в пользу других обществ, которые вывели деньги на счет компании-нерезидента, зарегистрированной на территории Болгарии.

Фактически, ЧАО "НЕК "Укрэнерго" был нанесен ущерб на сумму 58,44 млн грн.

Действия бывшего заместителя председателя квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины . Директору компании инкриминировано ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УКУ, учредителю директора – ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК.

Ранее НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт по делу о хищении более 88 миллионов гривен в Государственной миграционной службе Украины

Автор:
Татьяна Ковальчук