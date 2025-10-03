НАБУ і САП закінчили слідство у справі про незаконне заволодіння електроенергією на понад 58 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) за матеріалами розслідування Національного антикорупційного бюро (НАБУ), направила до суду обвинувальний акт щодо учасників організованої групи. Їхні злочинні дії, пов'язані з продажем електроенергії під час війни, завдали ПрАТ "НЕК "Укренерго" збитків на суму 58,44 млн грн. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу САП.

У межах досудового розслідування було встановлено, що у квітні 2022 року колишній заступник голови Харківської обласної ради (на той час – депутат облради) створив організовану групу. Мета – незаконне заволодіння електроенергією з об’єднаної енергетичної системи України та подальша легалізація коштів від її продажу.

До цієї протиправної схеми він залучив керівника приватного товариства (як виконавця) та його засновника (як пособника).

Згідно зі злочинним планом, фігуранти заздалегідь придбали три компанії з ліцензіями на постачання електроенергії. У червні 2022 року ці компанії отримали електроенергію з енергосистеми та передали її підконтрольному товариству для продажу кінцевим споживачам. Проте, "Укренерго" грошові кошти від продажу електроенергії так і не отримало.

Для легалізації коштів їх спочатку перерахували на рахунки фінансових компаній під виглядом повернення позик. Після цього, за винагороду в розмірі 0,5 % від суми переказу, фінансові компанії перевели їх на користь інших товариств, які, зрештою, вивели гроші на рахунок компанії-нерезидента, зареєстрованої на території Болгарії.

Фактично, ПрАТ "НЕК "Укренерго" було завдано збитків на суму 58,44 млн грн.

Дії колишнього заступника голови кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Директору компанії інкриміновано ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ККУ, засновнику директора – ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ.

