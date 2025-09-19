"Золоті яйця": НАБУ і САП завершили слідство у справі про розкрадання понад 733 млн грн на харчуванні армії

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у гучній справі про розкрадання державних коштів під час закупівлі продуктів харчування для Збройних сил України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НАБУ і САП.

Слідство встановило, що дві компанії-постачальниці, контрольовані однією власницею, отримали незаконні надприбутки на суму понад 733 млн грн завдяки маніпуляціям із цінами в продуктових каталогах Міноборони.

За схемою, ціну харчового комплекту визначали як середню по всіх 409 позиціях каталогу. Це дозволяло занижувати вартість сезонних та малозатребуваних продуктів, натомість суттєво завищуючи ціни на ходові товари, які військові отримували масово. Так, картопля постачалася за втридорога, тоді як ягоди чи фрукти, які практично не замовлялися, коштували копійки.

У результаті більша частина коштів концентрувалася на кількох десятках продуктів. Наприклад, 50% вартості загальних поставок за договорами (понад 1,2 млрд грн) припало на 40 найменувань із завищеними цінами. Натомість 27 видів із заниженими цінами обійшлися лише у 3,6 млн грн, що становило 0,14% від загальної вартості.

Частину незаконно отриманих грошей було виведено під виглядом дивідендів та фінансової допомоги пов’язаним компаніям. Слідчі з’ясували, що власниця постачальників могла витратити їх на купівлю готелів у Хорватії та іншої нерухомості.

До схеми був залучений посадовець Міноборони, який під час підписання контрактів "не помічав" маніпуляцій із цінами. Після розголосу у медіа співучасники знизили ціни на 11 найпопулярніших продуктів, що дозволило зберегти для державного бюджету 788 млн грн.

Дії фігурантів кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (заволодіння майном в особливо великих розмірах або організованою групою, замах на такий злочин та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

Скандал у Міноборони

Нагадаємо, у січні 2023 року Міноборони потрапило у скандал через матеріал журналістів про те, що відомство закуповує харчі для низки військових частин у 2-3 рази дорожче, за ринкову вартість. Наприклад, Міноборони нібито законтрактувало яйця за ціною 17 грн за штуку, водночас роздрібна ціна у магазинах Києва становила приблизно 7 грн за штуку.

Пізніше тодішній міністр оборони Олексій Резніков публічно визнав провал роботи управління з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони. У самому міністерстві провели кадрові зміни, а згодом на тлі цього та іншого скандалів у відставку пішов і сам Резніков.