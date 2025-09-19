"Золотые яйца" Минобороны: НАБУ и САП завершили следствие по делу о хищении более 733 млн грн на питании армии

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по громкому делу о хищении государственных средств при закупке продуктов питания для Вооруженных сил Украины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НАБУ и САП.

Следствие установило, что две компании-поставщики, контролируемые одной владелицей, получили незаконные сверхприбыли на сумму более 733 млн грн благодаря манипуляциям с ценами в продуктовых каталогах Минобороны.

По схеме цену пищевого комплекта определяли как среднюю по всем 409 позициям каталога. Это позволяло занижать стоимость сезонных и маловостребованных продуктов, существенно завышая цены на ходовые товары, которые военные получали массово. Так, картофель поставлялся за втридорога, тогда как практически не заказывавшиеся ягоды или фрукты стоили копейки.

В результате большая часть средств концентрировалась на нескольких десятках продуктов. К примеру, 50% стоимости общих поставок по договорам (свыше 1,2 млрд грн) пришлось на 40 наименований с завышенными ценами. 27 видов с заниженными ценами обошлись лишь в 3,6 млн грн, что составило 0,14% от общей стоимости.

Часть незаконно полученных денег была выведена под видом дивидендов и финансовой помощи связанным компаниям. Следователи выяснили, что владелица поставщиков могла потратить их на покупку гостиниц в Хорватии и другой недвижимости.

К схеме было привлечено должностное лицо Минобороны, которое при подписании контрактов "не замечало" манипуляций с ценами. После огласки медиа соучастники снизили цены на 11 самых популярных продуктов, что позволило сохранить для государственного бюджета 788 млн грн.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом в особо крупных размерах или организованной группой, покушение на такое преступление и легализация доходов, полученных преступным путем).

Скандал в Минобороны

Напомним, в январе 2023 года Минобороны попало в скандал из-за материал журналистов о том, что ведомство закупает продукты для ряда воинских частей в 2-3 раза дороже рыночной стоимости. К примеру, Минобороны якобы законтрактовало яйца по цене 17 грн за штуку, в то же время розничная цена в магазинах Киева составляла примерно 7 грн за штуку.

Позже тогдашний министр обороны Алексей Резников публично признал провал работы управления по предотвращению и выявлению коррупции Минобороны. В самом министерстве провели кадровые изменения, а затем на фоне этого и другого скандалов в отставку ушел и сам Резников .