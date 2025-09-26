Розкрадання 88 млн грн: НАБУ і САП скерували до суду справу проти екскерівництва міграційної служби

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерували до суду обвинувальний акт у справі щодо розкрадання понад 88 мільйонів гривень у Державній міграційній службі України (ДМС).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Деталі оборудки

За даними слідства, схема діяла кілька років і була організована громадянином Росії — бізнесменом, який мав тісні контакти з високопосадовцями. Метою було привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт будівлі в центрі Києва, отриманої ДМС у 2015 році під центральний офіс.

До реалізації плану було залучено тодішнє керівництво ДМС: голову відомства, його заступника, начальника господарської частини та низку інших службовців. Голова служби забезпечував укладення договорів із підконтрольними організаторові компаніями, тоді як інші потенційні підрядники до конкурсів не допускалися.

Учасники схеми завищували вартість робіт, підписували "порожні акти" та дублювали ремонти. Унаслідок цих дій держава зазнала збитків на суму, що перевищила 88 млн грн.

Викриття оборудки відбулося у вересні 2023 року. У межах досудового розслідування детективи НАБУ забезпечили арешт активів обвинувачених на понад 200 млн грн — це більш ніж удвічі перевищує суму збитків.

Матеріали слідства також допомогли Антимонопольному комітету (АМКУ) встановити змову трьох компаній бізнесмена та оштрафувати їх на 3,46 млн грн (рішення від 27 грудня 2022 року та 13 червня 2024 року).

Розслідування було розпочато за власними напрацюваннями детективів НАБУ, а документування злочинної діяльності здійснювалося за участю працівників Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції.

Нагадаємо, у вересні НАБУ і САП завершили слідство у справі про розкрадання понад 733 млн грн на харчуванні армії.