Хищение 88 млн грн: НАБУ и САП направили в суд дело против экс-руководителей миграционной службы

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили в суд обвинительный акт по делу о хищении более 88 миллионов гривен в Государственной миграционной службе Украины (ГМС).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Детали дела

По данным следствия, схема действовала несколько лет и была организована гражданином России — бизнесменом, который имел тесные контакты с чиновниками. Целью было присвоение бюджетных средств, выделенных на ремонт здания в центре Киева, полученного ДМС в 2015 году под центральный офис.

К реализации плана было привлечено тогдашнее руководство ГМС: глава ведомства, его заместитель, начальник хозяйственной части и ряд других служащих. Председатель службы обеспечивал заключение договоров с подконтрольными организаторами компаниями, в то время как другие потенциальные подрядчики к конкурсам не допускались.

Участники схемы завышали стоимость работ, подписывали "пустые акты" и дублировали ремонты. В результате этих действий государство понесло убытки на сумму, превысившую 88 млн грн.

Разоблачение сделки состоялось в сентябре 2023 года. В рамках досудебного расследования детективы НАБУ обеспечили арест активов обвиняемых более чем на 200 млн грн — это более чем вдвое превышает сумму убытков.

Материалы следствия также помогли Антимонопольному комитету (АМКУ) установить сговор трех компаний бизнесмена и оштрафовать их на 3,46 млн грн (решение от 27 декабря 2022 года и 13 июня 2024 года).

Расследование было начато по собственным наработкам детективов НАБУ, а документирование преступной деятельности осуществлялось с участием работников Департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

