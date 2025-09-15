НАБУ закрыло дело в отношении украинского производителя тепловизоров Archer

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) приняли решение о закрытии уголовного производства в отношении производителя тепловизоров Archer.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение НАБУ.

"По результатам расследования не собрано достаточно доказательств, свидетельствующих о наличии в действиях должностных лиц Минобороны и компании Archer состава уголовного правонарушения", - говорится в сообщении.

Уголовное производство было начато на основе материалов финансового мониторинга, предоставленных одной из стран Европейского Союза. Однако после тщательного изучения всех обстоятельств закупки следователи пришли к выводу об отсутствии оснований для продолжения дела.

Обыски НАБУ у сотрудников компании Archer

Еще в октябре 2023 года НАБУ провело обыски в офисах и местах проживания сотрудников компании Archer в рамках уголовного производства по возможной растрате государственных средств в особо крупных размерах при закупке государством продукции оборонного назначения.

Как сообщил руководитель производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer Александр Яременко, во время обысков представители НАБУ изъяли телефоны, компьютеры и документы, касающиеся выполнения государственных контрактов.

Он подчеркнул, что решение суда, с которым пришли следователи, содержит 90% лжи, а суд выносил решение, не проверив информацию. Также, по его словам, правоохранители копировали конструкторские чертежи и документацию, программные продукты, являющиеся интеллектуальной собственностью компании и государства.

В НАБУ утверждали, что во время обыска основного офисного помещения детективами не изымалась компьютерная техника, а все необходимые сведения скопированы на месте с участием специалиста.

Арест счетов

В мае 2025 года народный депутат, председатель временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко заявила, что из-за арестованных счетов Archer произошла задержка поставки одной из партий монокуляров, поставив которую компания-производитель "уплатила еще 25 млн штрафных санкций".

Она напомнила, что в течение последнего года компания тратит свои ресурсы и средства на волокиту в судах – как в Украине, так и в Чехии, куда переместили часть производства и персонала.

"Могло быть больше приборов ночного видения, в том числе для мобильных огневых групп, но из-за давления правоохранителей пока есть то, что имеем", - отметила нардеп.

Об Archer

Archer (Thermal Vision Technologies) – украинский производитель монокуляров ночного видения, в частности тепловизионных прицелов и приборов ночного видения, активно закупаемых ВСУ, пограничниками и другими подразделениями сил обороны.

Основанная в 2010 году компания "Термал Вижн Текнолоджис" (Киев, ТМ "Archer"), по данным "Опендатабот", в 2024 году увеличила убыток в 2,3 раза по сравнению с 2023 годом, до 26,15 млн грн за падение чистого дохода почти в 5,5 млн грн.