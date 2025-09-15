НАБУ закрило справу щодо українського виробника тепловізорів Archer

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) ухвалили рішення про закриття кримінального провадження щодо виробника тепловізорів Archer.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НАБУ.

"За результатами розслідування не зібрано достатньо доказів, які б свідчили про наявність у діях посадових осіб Міноборони та компанії Archer складу кримінального правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Провадження було розпочате на підставі матеріалів фінансового моніторингу, наданих однією з країн Європейського Союзу. Однак після ретельного вивчення всіх обставин закупівлі слідчі дійшли висновку про відсутність підстав для продовження справи.

Обшуки НАБУ у співробітників компанії Archer

Ще в жовтні 2023 року НАБУ провело обшуки в офісах та місцях проживання співробітників компанії Archer у межах кримінального провадження щодо можливої розтрати державних коштів в особливо великих розмірах при закупівлі державою продукції оборонного призначення.

Як тоді повідомив керівник виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer Олександр Яременко, під час обшуків представники НАБУ вилучили телефони, комп’ютери та документи, що стосуються виконання державних контрактів.

Він підкреслив, що ухвала суду, з якою прийшли слідчі, містить 90% брехні, а суд виносив рішення, не перевіривши інформацію. Також, за його словами, правоохоронці копіювали конструкторські креслення і документацію, програмні продукти, які є інтелектуальною власністю компанії і держави.

Натомість в НАБУ стверджували, що під час обшуку основного офісного приміщення детективами не вилучалася комп’ютерна техніка, а всі необхідні відомості скопійовано на місці за участю спеціаліста.

Арешт рахунків

В травні 2025 року народна депутатка, голова тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко заявила, що через арештовані рахунки Archer відбулася затримка постачання однієї з партій монокулярів, поставивши яку компанія-виробник "сплатила ще 25 млн штрафних санкцій".

Вона нагадала, що впродовж останнього року компанія витрачає свої ресурси та кошти на тяганину в судах - як в Україні, так і в Чехії, куди перемістили частину виробництва та персоналу.

"Могло бути більше приладів нічного бачення, в тому числі для мобільних вогневих груп, але через тиск правоохоронців поки маємо те, що маємо", - зазначила народна депутатка.

Про Archer

Archer (Thermal Vision Technologies) – український виробник монокулярів нічного бачення, зокрема тепловізійних прицілів та приладів нічного бачення, які активно закуповують ЗСУ, прикордонники та інші підрозділи сил оборони.

Заснована у 2010 році компанія "Термал Віжн Текнолоджис" (Київ, ТМ "Archer"), за даними "Опендатабот", 2024 року збільшила збиток у 2,3 раза порівняно з 2023 роком, до 26,15 млн грн за падіння чистого доходу майже в 5 разів – до 583,3 млн грн.