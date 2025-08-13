Нацбанк аннулировал лицензию одной финансовой компании и предупредил другую

Национальный банк Украины отозвал лицензию у одной финансовой компании и применил письменную оговорку к другой из-за нарушения требований законодательства в сфере финансовых услуг.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Относительно применения меры воздействия

Национальный банк Украины по итогам плановой проверки, проведенной с апреля по июнь 2025 года, применил к компании ООО "Лизингком" меру влияния в виде письменного предупреждения из-за выявленных нарушений в деятельности.

Недостатки касались правил составления и представления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг и положений об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условиях их деятельности.

Решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 11 августа 2025 года.

Компания обязана в установленные сроки устранить выявленные недостатки. При этом Лизингком имеет действующую лицензию на предоставление услуг финансового лизинга.

Относительно отзыва лицензии

Национальный банк Украины отозвал у ООО "Родео Капитал" лицензию на предоставление финансовых услуг по факторингу, а также кредитование средств и банковских металлов.

Решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 11 августа 2025 года.

В июне-июле Национальный банк пытался провести внеплановую проверку компании, однако получил отказ из-за непредоставления необходимых документов и информации. Это сделало невозможным проверку, что стало основанием для отзыва лицензии в соответствии с законом о финансовых услугах и финансовых компаниях и внутренних положениях НБУ.

Административные акты НБУ вступают в силу с момента их доведения до компании, которая осуществляется, в частности, по почте.

Что известно о компаниях

ООО "Лизингком"

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Лизинком" было зарегистрировано в 2017 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 10,20 млн грн

Виды деятельности компании:

Основная – финансовый лизинг. Дополнительные: торговля автомобилями и другими транспортными средствами, посредническая деятельность по торговле товарами широкого ассортимента.

Бенефициарный владелец – Вачинюк Виталий.

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Рдео Капитал" было зарегистрировано в 2011 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 10 млн. грн.

Виды деятельности компании:

Основная – другие виды денежного посредничества. Дополнительные – финансовый лизинг, другие виды кредитования, предоставление других финансовых услуг, кроме страхования и пенсий

Бенефициарный владелец – Лысенко Максим.

Напомним, Национальный банк Украины объявил о новом пакете валютной либерализации, направленном на поддержку бизнеса без создания дополнительного давления на валютный рынок. Большинство изменений заработало с 6 августа.