Нацбанк аннулировал лицензию одной финансовой компании и предупредил другую
Национальный банк Украины отозвал лицензию у одной финансовой компании и применил письменную оговорку к другой из-за нарушения требований законодательства в сфере финансовых услуг.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.
Относительно применения меры воздействия
Национальный банк Украины по итогам плановой проверки, проведенной с апреля по июнь 2025 года, применил к компании ООО "Лизингком" меру влияния в виде письменного предупреждения из-за выявленных нарушений в деятельности.
Недостатки касались правил составления и представления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг и положений об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условиях их деятельности.
Решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 11 августа 2025 года.
Компания обязана в установленные сроки устранить выявленные недостатки. При этом Лизингком имеет действующую лицензию на предоставление услуг финансового лизинга.
Относительно отзыва лицензии
Национальный банк Украины отозвал у ООО "Родео Капитал" лицензию на предоставление финансовых услуг по факторингу, а также кредитование средств и банковских металлов.
Решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 11 августа 2025 года.
В июне-июле Национальный банк пытался провести внеплановую проверку компании, однако получил отказ из-за непредоставления необходимых документов и информации. Это сделало невозможным проверку, что стало основанием для отзыва лицензии в соответствии с законом о финансовых услугах и финансовых компаниях и внутренних положениях НБУ.
Административные акты НБУ вступают в силу с момента их доведения до компании, которая осуществляется, в частности, по почте.
Что известно о компаниях
- ООО "Лизингком"
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Лизинком" было зарегистрировано в 2017 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 10,20 млн грн
Виды деятельности компании:
Основная – финансовый лизинг. Дополнительные: торговля автомобилями и другими транспортными средствами, посредническая деятельность по торговле товарами широкого ассортимента.
Бенефициарный владелец – Вачинюк Виталий.
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Рдео Капитал" было зарегистрировано в 2011 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 10 млн. грн.
Виды деятельности компании:
Основная – другие виды денежного посредничества. Дополнительные – финансовый лизинг, другие виды кредитования, предоставление других финансовых услуг, кроме страхования и пенсий
Бенефициарный владелец – Лысенко Максим.
