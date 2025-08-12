Верховный суд принял сторону НБУ по делу об аннулировании лицензии "Европолиса"

Кассационный административный суд в составе Верховного суда подтвердил правомерность решений Национального банка по аннулированию лицензий ЧАО "ПО "Европолис" и исключению его из Госреестра. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу национального финрегулятора.

Верховный суд оставил без изменений предыдущие решения судов низших инстанций, подтвердив, что "ПТ "Европолис" нарушало обязательные нормативы платежеспособности и рисковости операций. Это, по словам начальника управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктора Григорчука, стало основанием для заключения об осуществлении рисковой деятельности, что является общим риском".

"В очередной раз подчеркиваем нашу позицию: страховщики, не выполняющие нормативные требования, не могут продолжать деятельность", – прокомментировал он.

Постановление Верховного суда вступило в законную силу, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Справочно

НБУ 14 ноября 2022 применил к ЧАО "ПТ "Е врополис " меру влияния в виде отзыва (аннулирования) лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг. Учитывая отзыв (аннулирование) лицензий перестраховщика, Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков Государственный реестр финансовых учреждений Национального банка 25 ноября 2022 исключил указанное общество из Государственного реестра финансовых учреждений.

Что известно о "ПТ "Е врополис " ?

Согласно данным Y oucontrol, частное акционерное общество "Перестраховочное общество "Европолис" было основано в 1998 году. Основным видом деятельности являются "другие виды страхования, кроме страхования жизни". Конечным бенефициарным владельцем указана Марина Завгородняя.

