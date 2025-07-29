"Валта групп" окончательно потеряла лицензии: Верховный суд принял сторону НБУ

Верховный суд отменил решение апелляционного суда и подтвердил правомерность действий Национального банка по аннулированию лицензий ООО "ФК Валта групп" на предоставление финансовых услуг и исключение компании из государственного реестра финансовых учреждений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Нацбанк действовал правомерно

25 июля 2025 г. Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу Национального банка Украины, отменил решение апелляционного суда и признал правомерными действия НБУ по аннулированию лицензии ООО "Финансовая компания "Валта групп" на предоставление финансовых услуг. Также суд подтвердил законность исключения компании из государственного реестра финансовых учреждений.

Постановление Верховного суда вступило в законную силу, является окончательным и не подлежит обжалованию.

В Национальном банке объяснили, что закон обязывает владельцев существенного участия в небанковских финансовых учреждениях соблюдать требования действующего законодательства в течение всего срока действия лицензии. В частности, речь идет о соответствии имущественного положения, определяемого по критериям нормативно-правовых актов регулятора. В случае нарушения этих требований НБУ имеет полномочия отозвать лицензии.

По словам начальника управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктора Григорчука, Верховный суд согласился с выводами Нацбанка о том, что имущественное положение владельцев существенного участия в "Валте групп" не соответствовало установленным критериям. В частности, размер их собственных средств оказался ниже минимально допустимого уровня, что стало основанием для отзыва лицензии.

О чем идет речь по делу

НБУ аннулировал все лицензии ООО "ФК Валта групп" на предоставление финансовых услуг на основании решения Комитета по вопросам надзора и регулирования рынков небанковских финансовых услуг от 27 ноября 2023 года.

После этого, 8 декабря 2023 года, "Валта групп" была исключена из Государственного реестра финансовых учреждений из-за потери всех лицензий.

Судебный процесс по обжалованию решений Нацбанка длился более года.

16 декабря 2024 г. Одесский окружной административный суд отказал компании в удовлетворении иска, признав действия регулятора правомерными. Однако 1 апреля 2025 г. Пятый апелляционный административный суд отменил это решение и полностью удовлетворил иск "Валта групп", признав действия Нацбанка незаконными.

Впрочем, 25 июля 2025 года Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу НБУ, отменил решение апелляционной инстанции и окончательно подтвердил законность действий Национального банка по аннулированию лицензий и исключению "Валта групп" из государственного реестра.

Постановление Верховного суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

Что известно о компании?

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "ФК "Валта Груп" было зарегистрировано в 2015 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 15 млн грн.

Основной деятельностью компании является предоставление услуг в сфере денежного посредничества.

Среди других направлений работы финансовый лизинг, различные формы кредитования, а также другие финансовые услуги, не охватывающие страхование и пенсионное обеспечение.

Бенефициарный владелец – Лагода Светлана.