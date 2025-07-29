"Валта груп" остаточно втратила ліцензії: Верховний суд став на бік НБУ

Верховний суд скасував рішення апеляційного суду та підтвердив правомірність дій Національного банку щодо анулювання ліцензій ТОВ “ФК Валта груп” на надання фінансових послуг та виключення компанії з державного реєстру фінансових установ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Нацбанк діяв правомірно

25 липня 2025 року Верховний суд розглянув касаційну скаргу Національного банку України, скасував рішення апеляційного суду та визнав правомірними дії НБУ щодо анулювання ліцензії ТОВ "Фінансова компанія "Валта груп" на надання фінансових послуг. Також суд підтвердив законність виключення компанії з державного реєстру фінансових установ.

Постанова Верховного суду набрала законної сили, є остаточною та не підлягає оскарженню.

У Національному банку пояснили, що закон зобов’язує власників істотної участі у небанківських фінансових установах дотримуватись вимог чинного законодавства протягом усього терміну дії ліцензії. Зокрема, йдеться про відповідність майнового стану, яка визначається за критеріями нормативно-правових актів регулятора. У разі порушення цих вимог НБУ має повноваження відкликати ліцензії.

За словами начальника управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктора Григорчука, Верховний суд погодився з висновками Нацбанку про те, що майновий стан власників істотної участі у "Валта груп" не відповідав встановленим критеріям. Зокрема, розмір їхніх власних коштів виявився нижчим за мінімально допустимий рівень, що стало підставою для відкликання ліцензії.

Про що йде мова у справі

НБУ анулював усі ліцензії ТОВ "ФК Валта груп" на надання фінансових послуг на підставі рішення Комітету з питань нагляду та регулювання ринків небанківських фінансових послуг від 27 листопада 2023 року. Причиною стало те, що майновий стан власників істотної участі у компанії не відповідав вимогам постанови правління НБУ.

Після цього, 8 грудня 2023 року, "Валта груп" була виключена з Державного реєстру фінансових установ через втрату всіх ліцензій.

Судовий процес щодо оскарження рішень Нацбанку тривав понад рік.

16 грудня 2024 року Одеський окружний адміністративний суд відмовив компанії у задоволенні позову, визнавши дії регулятора правомірними. Однак 1 квітня 2025 року П’ятий апеляційний адміністративний суд скасував це рішення та повністю задовольнив позов "Валта груп", визнавши дії Нацбанку незаконними.

Втім, 25 липня 2025 року Верховний суд розглянув касаційну скаргу НБУ, скасував рішення апеляційної інстанції та остаточно підтвердив законність дій Національного банку щодо анулювання ліцензій та виключення "Валта груп" з державного реєстру.

Постанова Верховного суду є остаточною та не підлягає оскарженню.

Що відомо про компанію?

Згідно з даними YouControl, .ридична особа ТОВ "ФК "Валта Груп" було зареєстровано в 2015 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 15 млн грн.

Основною діяльністю компанії є надання послуг у сфері грошового посередництва.

Серед інших напрямів роботи — фінансовий лізинг, різні форми кредитування, а також інші фінансові послуги, що не охоплюють страхування та пенсійне забезпечення.

Бенефіціарний власник - Лагода Світлана.