Верховний суд став на бік НБУ у справі про анулювання ліцензії "Європоліса"

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду підтвердив правомірність рішень Національного банку щодо анулювання ліцензій ПрАТ "ПТ "Європоліс" та виключення його з Держреєстру. Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу національного фінрегулятора.

Верховний суд залишив без змін попередні рішення судів нижчих інстанцій, підтвердивши, що "ПТ "Європоліс" порушувало обов'язкові нормативи платоспроможності та ризиковості операцій. Це, за словами начальника управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктора Григорчука, стало підставою для висновку про здійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам кредиторів.

"Вкотре наголошуємо нашу позицію: страховики, що не виконують нормативні вимоги, не можуть продовжувати діяльність", – прокоментував він.

Постанова Верховного суду набрала законної сили, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Довідково

НБУ 14 листопада 2022 року застосував до ПрАТ "ПТ "Європоліс" захід впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Враховуючи відкликання (анулювання) ліцензій перестраховика, Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку 25 листопада 2022 року виключив зазначене товариство з Державного реєстру фінансових установ.

Що відомо про "ПТ "Є врополіс " ?

Згідно із даними Youcontrol, приватне акціонерне товариство "Перестрахувальне товариство "Європоліс" було засновано у 1998 році. Основним видом діяльності є "інші види страхування, крім страхування життя". Кінцевим бенефіціарним власником зазначена Марина Завгородня.

Нагадаємо, Верховний суд підтвердив правомірність рішень НБУ про віднесення АТ "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних та про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію банку.