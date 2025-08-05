НБУ довів у Верховному суді законність виведення з ринку "Місто Банку": рішення є остаточним

Верховний суд України 28 липня 2025 року підтвердив правомірність рішень Національного банку про віднесення АТ "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних та про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію банку, скасувавши рішення попередніх інстанцій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

У постанові зазначено, що суди попередніх інстанцій неправильно застосували норми Закону України "Про банки і банківську діяльність" та порушили норми статті 266-1 Кодексу адміністративного судочинства України, оскільки без належних підстав переоцінили професійні судження Національного банку. Крім того не було враховано виключний характер повноважень НБУ щодо віднесення "Місто Банку"до категорії неплатоспроможних у встановлені законом строки та безпідставно надали перевагу аргументам позивача.

"Національний банк вітає законне та обґрунтоване судове рішення. Верховний суд дійшов правильного висновку про те, що АТ "Місто Банк" безпідставно обліковувало на балансі цілісний майновий комплекс з виробництва та переробки сої, що призвело до порушення нормативів ліквідності банку ", – зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Чому НБУ вивів з ринку "Місто Банк"?

Правління Національного банку 14 грудня 2020 року ухвалило рішення про віднесення АТ "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням значення нормативів достатності капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня через втрату одного з основних активів – підприємства з переробки сої в Херсонській області.

Іван Фурсін, якому сукупно належить 97,18% акцій АТ "Місто Банк", у судах різної інстанції намагався скасувати рішення НБУ.

Однак, прийнята постанова Верховного суду в зазначеній справі є остаточною та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, НБУ затвердив новий порядок здійснення нагляду за надавачами нефінансових платіжних послуг у межах підготовки до впровадження відкритого банкінгу.