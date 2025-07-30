Перемога ПриватБанку у Високому суді Лондона: яка реакція голови НБУ Андрія Пишного

ПриватБанк здобув перемогу у багаторічному судовому процесі проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у Високому суді Англії. Суд визнав їх відповідальними за незаконне виведення коштів та підтримав вимоги банку, що відкриває шлях до компенсації державі мільярдних збитків.

Як пише Delo.ua, про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Голова НБУ про рішення суду

Андрій Пишний прокоментував рішення Високого суду Англії у справі ПриватБанку, назвавши його визначною юридичною перемогою для України. Він підкреслив, що це відкриває можливість для реального повернення державних інвестицій у капітал банку та доводить здатність країни досягати справедливості навіть у складних міжнародних судових процесах.

За словами Пишного, рішення зміцнює довіру до банківської системи, підтверджує важливість дотримання регуляторних вимог та є чітким сигналом міжнародній бізнес-спільноті щодо ефективності державних інституцій і професійності банківського сектору.

Також він наголосив, що цей прецедент має стати попередженням для власників і менеджерів банків: шахрайські бізнес-моделі не матимуть шансів уникнути відповідальності.

"І головне – приклад ПриватБанку є важливим прецедентом для всіх власників та менеджерів банків: бізнес-моделі, побудовані на шахрайстві, не працюватимуть, і справедливість та правда будуть захищені всіма доступними законними способами", – написав голова НБУ.

Що відомо про судовий процес?

ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона ще у грудні 2017 року проти колишніх власників — Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова — і шести пов’язаних із ними компаній. Позов стосувався незаконного виведення коштів через складну фінансову схему.

У 2018 році суд спершу відмовився розглядати справу, вважаючи її поза своєю юрисдикцією. Але після апеляції у 2019-му ПриватБанк добився продовження розгляду. Паралельно залишався чинним наказ про арешт активів на суму понад $2,5 млрд.

Заключні слухання відбулися в червні 2023 року.