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Победа ПриватБанка в Высоком суде Лондона: какая реакция главы НБУ Андрея Пышного

Андрей Пышный
Глава НБУ о решении Лондонского суда

ПриватБанк одержал победу в многолетнем судебном процессе против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Высоком суде Англии. Суд признал их ответственными за незаконный вывод средств и поддержал требования банка, открывающего путь к компенсации государству миллиардного ущерба.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Глава НБУ о решении суда

Андрей Пышный прокомментировал решение Высокого суда Англии по делу ПриватБанка, назвав его выдающейся юридической победой для Украины. Он подчеркнул, что это открывает возможность реального возвращения государственных инвестиций в капитал банка и доказывает способность страны достигать справедливости даже в сложных международных судебных процессах.

По словам Пышного, решение укрепляет доверие к банковской системе, подтверждает важность соблюдения регуляторных требований и является четким сигналом международному бизнес-сообществу по эффективности государственных институций и профессиональности банковского сектора.

Также он подчеркнул, что этот прецедент должен стать предупреждением для владельцев и менеджеров банков: мошеннические бизнес-модели не будут иметь шансов избежать ответственности.

"И главное – пример ПриватБанка является важным прецедентом для всех собственников и менеджеров банков: бизнес-модели, построенные на мошенничестве, не будут работать, и справедливость и правда будут защищены всеми доступными законными способами", – написал глава НБУ.

Что известно о судебном процессе?

ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона еще в декабре 2017 года против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и шести связанных с ними компаний. Иск касался незаконного вывода средств из-за сложной финансовой схемы.

В 2018 году суд сначала отказался рассматривать дело, считая его вне своей юрисдикции. Но после апелляции в 2019 ПриватБанк добился продолжения рассмотрения. Параллельно оставался в силе приказ об аресте активов на сумму свыше $2,5 млрд.

Заключительные слушания прошли в июне 2023 года.

Автор:
Ольга Опенько