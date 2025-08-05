НБУ доказал в Верховном суде законность вывода с рынка "Місто Банка": решение – окончательное

Верховный суд Украины 28 июля 2025 подтвердил правомерность решений Национального банка об отнесении АО "Місто Банк" к категории неплатежеспособных и об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка, отменив решение предыдущих инстанций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

В постановлении указано, что суды предыдущих инстанций неправильно применили нормы Закона "О банках и банковской деятельности" и нарушили нормы статьи 266-1 Кодекса административного судопроизводства Украины, поскольку без надлежащих оснований переоценили профессиональные суждения Национального банка. Кроме того, не был учтен исключительный характер полномочий НБУ по отнесению "Місто Банк" к категории неплатежеспособных в установленные законом сроки и безосновательно предпочли аргументы истца.

"Национальный банк приветствует законное и обоснованное судебное решение. Верховный Суд пришел к правильному выводу о том, что АО "Місто Банк" безосновательно учитывало на балансе целостный имущественный комплекс по производству и переработке сои, что привело к нарушению нормативов ликвидности банка", - отметил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Почему НБУ вывел с рынка " Місто Банк "?

Правление Национального банка 14 декабря 2020 приняло решение об отнесении АО "Місто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением значения нормативов достаточности капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня из-за потери одного из основных активов - предприятия по переработке сои в Херсонской области.

Иван Фурсин, которому совокупно принадлежит 97,18% акций АО "Місто Банк", в судах разной инстанции пытался отменить решение НБУ.

Однако принятое постановление Верховного суда в указанном деле является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, НБУ утвердил новый порядок осуществления надзора за предоставлятелями нефинансовых платежных услуг в рамках подготовки к внедрению открытого банкинга.