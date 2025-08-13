Нацбанк анулював ліцензію однієї фінансової компанії та попередив іншу

Національний банк України відкликав ліцензію у однієї фінансової компанії та застосував письмове застереження до іншої через порушення вимог законодавства у сфері фінансових послуг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Щодо застосування заходу впливу

Національний банк України за підсумками планової перевірки, проведеної з квітня по червень 2025 року, застосував до компанії ТОВ "Лізингком" захід впливу у вигляді письмового застереження через виявлені порушення у діяльності.

Недоліки стосувалися правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг та положень про авторизацію надавачів фінансових послуг і умови їх діяльності.

Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 11 серпня 2025 року.

Компанія зобов’язана у встановлені строки усунути виявлені недоліки. При цьому "Лізингком" має діючу ліцензію на надання послуг фінансового лізингу.

Щодо відкликання ліцензії

Національний банк України відкликав у ТОВ "Родео Капітал" ліцензію на надання фінансових послуг з факторингу, а також кредитування коштів і банківських металів.

Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 11 серпня 2025 року.

У червні-липні Національний банк намагався провести позапланову перевірку компанії, проте отримав відмову через ненадання необхідних документів та інформації. Це унеможливило перевірку, що стало підставою для відкликання ліцензії відповідно до закону про фінансові послуги та фінансові компанії та внутрішніх положень НБУ.

Адміністративні акти НБУ набирають чинності з моменту їх доведення до компанії, що здійснюється, зокрема, поштою.

Що відомо про компанії

ТОВ "Лізингком"

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "Лізинком" було зареєстровано в 2017 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 10, 20 млн грн

Види діяльності компанії:

Основна - фінансовий лізинг. Додаткові: торгівля автомобілями та іншими транспортними засобами, посередницька діяльність у торгівлі товарами широкого асортименту.

Бенефіціарний власник - Вачинюк Віталій.

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "Рдео Капітал" було зареєстровано в 2011 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 10 млн грн.

Види діяльності компанії:

Основна - інші види грошового посередництва. Додаткові - фінансовий лізинг, інші види кредитування, надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсій

Бенефіціарний власник - Лисенко Максим.

Нагадаємо, Національний банк України оголосив про новий пакет валютної лібералізації, спрямований на підтримку бізнесу без створення додаткового тиску на валютний ринок. Більшість змін запрацювало з 6 серпня.