Нацбанк изменил правила расчета технических резервов по страхованию

Национальный банк Украины обновил нормативно правовые акты в сфере страхования. В частности, пересмотрена методика расчета технических резервов страховщиков. Новые правила направлены на более четкое и прозрачное управление страховыми резервами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Страховые компании получили новые правила

Во-первых, пересмотрена методика расчета технических резервов. Изменения касаются:

  • критериев применения упрощений и приближений при формировании резервов;
  • процедур проверки достаточности резервов ущерба;
  • учета авансовых платежей по договорам страхования при расчете резервов премий и определение признаков обременительности когорты договоров для согласования с МСФО (IAS) 17;
  • оценки обязательств по договорам страховщика с иностранными SPV для передачи страховых рисков;
  • уточнения отдельных терминов, таких как "статистический выброс" и "комбинированный коэффициент убыточности".

Во-вторых, уточнены требования по подтверждению опыта физических лиц-предпринимателей, осуществляющих актуарные расчеты или занимающихся актуарной деятельностью.

В-третьих, страховщики получили возможность подавать протокол общего собрания вместо исключительно протокола наблюдательного совета при процедуре выхода из рынка путем выполнения страхового портфеля.

Ранее НБУ вынес предепреждение страховым компаниям "Велес", "Надежная" и "Респект" из-за недостаточного уставного капитала и нарушения требований к деловой репутации.

Автор:
Ольга Опенько