Нацбанк змінив правила розрахунку технічних резервів у страхуванні

Національний банк України оновив нормативно-правові акти у сфері страхування. Зокрема, переглянуто методику розрахунку технічних резервів страховиків. Нові правила спрямовані на більш точне та прозоре управління страховими резервами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Страхові компанії отримали нові правила

По-перше, переглянуто методику розрахунку технічних резервів. Зміни стосуються:

критеріїв застосування спрощень і наближень при формуванні резервів;

процедур перевірки достатності резервів збитків;

врахування авансових платежів за договорами страхування під час розрахунку резервів премій та визначення ознак обтяжливості когорти договорів для узгодження з МСФЗ 17;

оцінки зобов’язань за договорами страховика з іноземними SPV для передавання страхових ризиків;

уточнення окремих термінів, таких як "статистичний викид" та "комбінований коефіцієнт збитковості".

По-друге, уточнено вимоги щодо підтвердження досвіду фізичних осіб-підприємців, які здійснюють актуарні розрахунки або займаються актуарною діяльністю.

По-третє, страховики отримали можливість подавати протокол загальних зборів замість виключно протоколу наглядової ради під час процедури виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

Раніше НБУ виніс застереження страховим компаніям “Велес”, “Надійна” та “Респект” через недостатній статутний капітал і порушення вимог до ділової репутації.