Нацбанк обновляет требования к внутреннему аудиту финансовых компаний

Национальный банк обнародовал для обсуждения проект обновленных требований к организации внутреннего аудита и управлению рисками в финансовых компаниях. Проект предусматривает изменения в положение о корпоративном управлении и внутреннем контроле.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Проект предусматривает обновление Положения системы корпоративного управления и внутреннего контроля финансовых компаний с целью внедрения Глобальных стандартов внутреннего аудита. В частности, изменения касаются:

отчетность о результатах внутренних аудиторских проверок и обеспечение непрерывности профессионального развития аудиторов;

коммуникации службы внутреннего аудита с органами управления;

планирование деятельности внутреннего аудита;

требований к внутренним документам по аудиту и другим регламентам.

Кроме того, в проекте расширен перечень рисков для финансовых компаний в связи с принятием Закона Украины "О факторинге", который вступает в силу 30 июля 2026 года.

Добавим, в сентябре Нацбанк предложил для обсуждения изменения структуры собственности и авторизации предоставлятелей финансовых услуг, чтобы унифицировать требования и распространить их на иностранные филиалы и новые категории провайдеров.