Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,06

EUR

49,67

+0,01

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,95

49,75

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Нацбанк обновляет требования к внутреннему аудиту финансовых компаний

НБУ
Глобальные стандарты внутреннего аудита внедряются в Украине / НБУ

Национальный банк обнародовал для обсуждения проект обновленных требований к организации внутреннего аудита и управлению рисками в финансовых компаниях. Проект предусматривает изменения в положение о корпоративном управлении и внутреннем контроле.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Проект предусматривает обновление Положения системы корпоративного управления и внутреннего контроля финансовых компаний с целью внедрения Глобальных стандартов внутреннего аудита. В частности, изменения касаются:

  • отчетность о результатах внутренних аудиторских проверок и обеспечение непрерывности профессионального развития аудиторов;
  • коммуникации службы внутреннего аудита с органами управления;
  • планирование деятельности внутреннего аудита;
  • требований к внутренним документам по аудиту и другим регламентам.

Кроме того, в проекте расширен перечень рисков для финансовых компаний в связи с принятием Закона Украины "О факторинге", который вступает в силу 30 июля 2026 года.

Добавим, в сентябре Нацбанк предложил для обсуждения изменения структуры собственности и авторизации предоставлятелей финансовых услуг, чтобы унифицировать требования и распространить их на иностранные филиалы и новые категории провайдеров.

Автор:
Ольга Опенько
Online трансляція "SHE Congress 2025"
Ивент