Нацбанк оновлює вимоги до внутрішнього аудиту фінансових компаній

Національний банк оприлюднив для обговорення проєкт оновлених вимог до організації внутрішнього аудиту та управління ризиками у фінансових компаніях. Проєкт передбачає зміни до положення про корпоративне управління та внутрішній контроль.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Проєкт передбачає оновлення Положення щодо системи корпоративного управління та внутрішнього контролю фінансових компаній з метою впровадження Глобальних стандартів внутрішнього аудиту. Зокрема, зміни стосуються:

звітування про результати внутрішніх аудиторських перевірок та забезпечення безперервності професійного розвитку аудиторів;

комунікації служби внутрішнього аудиту з органами управління компанії;

планування діяльності внутрішнього аудиту;

вимог до внутрішніх документів з питань аудиту та інших регламентів.

Крім того, у проєкті розширено перелік ризиків для фінансових компаній у зв’язку з прийняттям Закону України "Про факторинг", який набирає чинності 30 липня 2026 року.

Додамо, у вересні Нацбанк запропонував для обговорення зміни щодо структури власності та авторизації надавачів фінансових послуг, щоб уніфікувати вимоги та поширити їх на іноземні філії й нові категорії провайдерів.